"اليد المصرية" تقهر تونس وتتوج باللقب الإفريقي

هسبريس - و.م.ع

توج المنتخب المصري بلقب كأس إفريقيا للأمم لكرة اليد، وحجز بالتالي تأشيرة عبوره إلى دورة الألعاب الاولمبية "طوكيو 2020"، بعد فوزه على نظيره التونسي 27-23 (الشوط الأول 15-11) في مباراة الدور النهائي التي أقيمت مساء اليوم الأحد بقاعة رادس (ضاحية تونس العاصمة).

وهذا هو اللقب الإفريقي السابع في تاريخ المنتخب المصري بعد 1991 و1992 و2000 و2004 و2008 و2016 بينما توقف رصيد المنتخب التونسي عند 10 ألقاب.

وسيخوض المنتخب التونسي رفقة المنتخب الجزائري صاحب المركز الثالث منافسات الملحق الأولمبي.

وكانت منتخبات مصر وتونس والمغرب والجزائر وأنغولا والرأس الأخضر والكونغو الديمقراطية قد ضمنت ترشحها إلى مونديال 2021 المقرر في مصر.

يذكر أن المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد أنهى منافسات الدورة الـ24 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2020 سادسا بعد تعثره مساء أمس السبت أمام منتخب الرأس الأخضر بالحمامات (60 كلم جنوب تونس العاصمة) بنتيجة 37-28 في المباراة الترتيبية من أجل المركز الخامس.