الإسباني "بيدرو بنعلي" يتولى تدريب اتحاد طنجة

هسبورت*

أعلن نادي اتحاد طنجة تعاقده مع خوان بيدرو بنعلي مدربا جديدا للفريق، بعقد يمتد إلى موسم ونصف، خلفا لهشام الدميعي، الذي كان قد قدم استقالته من منصبه عقب خسارة الفريق الأخيرة في ميدانه أمام أولمبيك آسفي بهدفين لواحد، ليصبح بذلك المدرب الجديد ثالث مدرب يقود الفريق الطنجي خلال هذا الموسم، بعد الجزائري نبيل نغيز، الذي أقيل في وقت سابق، وهشام الدميعي المستقيل مؤخرا.

وحسب بلاغ مقتضب نشرته إدارة "فارس البوغاز" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، فإن التقديم الرسمي للمدرب الجديد سيكون اليوم الاثنين، مشيرا إلى أن الطاقم المساعد لخوان بيدرو بنعلي يتشكل من الإسباني خوسي دافيد مساعدا أول، وأحمد صالح مساعدا ثانيا، وإريك بنيدو معدا بدنيا، في حين تم الاحتفاظ بمحمد بيسطارة مدربا للحراس، فيما فسخ عقد يوسف مريانة، المدرب المساعد في عهد هشام الدميعي.

وسيكون بيدرو بنعلي مطالبا بإخراج اتحاد طنجة من المناطق المكهربة المؤدية إلى النزول، وإعادته إلى سكة الانتصارات، بعد مرحلة فراغ وتذبذب في النتائج.

وكان الفريق الطنجي قد تعاقد مع ثمانية لاعبين خلال مرحلة "المركاتو" الشتوي من أجل ضخ دماء جديدة في تركيبته البشرية، بعدما عانى كثيرا خلال مبارياته السابقة.

ويتموقع اتحاد طنجة في الرتبة ما قبل الأخيرة، برصيد 10 نقاط، حصدها من انتصارين وأربعة تعادلات، في حين انهزم في سبع مباريات، وهي حصيلة لا ترقى إلى مستوى تطلعات أنصار الفريق الطنجي، الذين عبروا عن غضبهم من مردود الفريق في أكثر من مناسبة، وطالبوا بإعادة "فارس البوغاز" إلى مكانته الصحيحة، بعد أن كان بالأمس القريب ينافس على الألقاب والمراكز الأولى، غير أن المشاكل الإدارية والتقنية حالت دون ذلك.

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