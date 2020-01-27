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الرئيسية | رياضة | التعادل ينهي نزال أولمبيك أسفي ومولودية وجدة

التعادل ينهي نزال أولمبيك أسفي ومولودية وجدة

التعادل ينهي نزال أولمبيك أسفي ومولودية وجدة
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج
الاثنين 27 يناير 2020 - 20:05

أنهى التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما نتيجة مباراة فريقي أولمبيك أسفي لكرة القدم وضيفه مولودية وجدة، التي جمعت بينهما مساء اليوم الاثنين، برسم الجولة 14 من منافسات الدوري الاحترافي.

وكان الفريق الوجدي سباقا للتهديف عن طريق اللاعب أدم النفاتي، في حدود الدقيقة 13، فيما عدل محمد المرابط لأصحاب الأرض في حدود الدقيقة 63، قبل أن يسجل إسماعيل خافي، الهدف الثاني لمولودية وجدة في حدود الدقيقة 71، فيما سجل المهاجم ساماكي لأولمبيك أسفي هدف التعادل في الوقت الضائع من الشوط الثاني.

وأضاف الفريقين نقطة إلى رصيدهما بعد هذا التعادل، إذ بلغ رصيد أولمبيك أسفي 17 نقطة في المركز التاسع مناصفة مع الدفاع الجديدي، فيما بلغ رصيد مولودية وجدة النقطة 24 في الصف الثالث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - samir samir الاثنين 27 يناير 2020 - 20:25
هههه سنافر الشرق ابغاو ارجعو ملوك الشرق السنافر يبقاو دائما سنافر.وتحية رياضية لاسياد الشرق
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