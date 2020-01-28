أمرابط يتجاهل عرض نابولي ويقترب من فيورنتينا

هسبورت - حمزة اشتيوي

فَضّل الدولي المغربي سفيان أمرابط، لاعب فريق هيلاس فيرونا الإيطالي، تأجيل الحسم في وجهته المقبلة، خلال "المركاتو" الشتوي، إلى حين الاطلاع على العرض الجديد الذي توصل به من نادي فيورنتينا، بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى نابولي.

وحسب شبكة "سكاي سبورت"، فإن أمرابط اختار التريث وعدم إتمام صفقة تعاقده مع نابولي، رغم تقديم الأخير للعقد الرسمي والاتفاق على كل التفاصيل المالية مع هيلاس فيرونا الذي يملك عقد اللاعب، وذلك لدراسة العرض الجديد المُقدم من فيورنتينا، الذي يرغب في الاستفادة من خدمات اللاعب المغربي.

وأضاف المصدر ذاته أن العرض المقدم من نابولي يعد الأعلى، حيث تم تحديد راتبه السنوي في 2,1 مليون أورو، وشراء عقده بـ15 مليون أورو، بعد أن قفزت القيمة السوقية لأمرابط، منذ بداية الموسم الكروي وإلى حدود يناير الجاري، من 3 ملايين أورو إلى أكثر من عشرة ملايين أورو.

ويجد أمرابط معاملة احترافية من إدارة نادي فيرونا في التعامل مع العروض المقدمة للاعب، حيث أن النادي يملك عقد اللاعب بعد أن اشتراه بصفة نهائية من كلوب بروج البلجيكي، كما ينُص على ذلك بند "خيار" الشراء الذي يربط الناديين، قبل تحديد وجهته الجديدة، بعد الأداء الذي بصم عليه، وارتفاع أسهمه في سوق الانتقالات، إلا أن اللاعب لازال لم يُحدد وجهته المقبلة.

وكان نور الدين أمرابط، لاعب نادي النصر السعودي، والشقيق الأكبر لسفيان، قد أكد في تصريحات إعلامية سابقة، أنه نصح شقيقه بالتوقيع في صفوف نابولي، لأنه الفريق الذي يراه مناسبا له، أو على الأقل الاستمرار في الدوري الإيطالي، بعد تأقلمه بسرعة مع الأجواء وتألقه، رغم مرحلة الفراغ التي مر منها في هولندا وبلجيكا.

يُشار إلى أن سفيان أمرابط البالغ من العمر 23 عاما، قد بدأ مساره الكروي رفقة نادي أوتريخت الهولندي قبل الانتقال لفينورد روتردام ومنه إلى كلوب بروج البلجيكي ثم هيلاس فيرونا الإيطالي.