24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5608:2413:4516:3318:5820:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. مكتب الكهرباء يمدد الاستفادة من "الجرف الأصفر" (5.00)

  2. إدارة السجون تنفي اتهامات بشأن "معتقلي الريف" (5.00)

  3. رصيف الصحافة: أوروبا تشهر البطاقة الحمراء ضد آلاف المغاربة (5.00)

  4. بنشماش: تصريحات وهبي "الطائشة" تضرب صلاحيات إمارة المؤمنين (5.00)

  5. متى تكفّ الجزائر عن معاداة الوحدة الترابية للمغرب؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | الهلال السوداني ينتفض ضد الحكم المغربي جيد

الهلال السوداني ينتفض ضد الحكم المغربي جيد

الهلال السوداني ينتفض ضد الحكم المغربي جيد
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 28 يناير 2020 - 13:12

أكد حسن علي موسي، الأمين العام لنادي الهلال السوداني، أن الحكم المغربي رضوان جيد سبق أن ظلم الفريق في بطولة الكونفدرالية لذا قاموا بالاعتراض على تعيينه لقيادة مباراة الأهلي المصري المقبلة.

ويلتقي الهلال السوداني مع الأهلي المصري في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، السبت المقبل بملعب الجوهرة في العاصمة الخرطوم.

وقال حسن علي موسي، في تصريحات تلفزيونية اليوم الثلاثاء، إن "الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يقوم، دائما، بإسناد المباريات الكبرى لنادي الهلال إلى حكام من شمال إفريقيا".

وأضاف: "في مباراتنا مع النجم الساحلي التونسي تم إسناد المباراة إلى طاقم تحكيم جزائري والمراقب كان من المغرب"، متسائلا: "أين حكام غرب إفريقيا وجنوب إفريقيا؟".

وأوضح الأمين العام لنادي الهلال السوداني: "رضوان جيد سبق له أن أقصى الهلال من بطولة الكونفدرالية في نسختها الماضية بسبق الإصرار والترصد، باحتسابه ثلاث ضربات جزاء غير صحيحة".

وتابع المسؤول الرياضي ذاته: "هذا الحكم سبق أن أدار مباريات في الدوري المصري الموسم الماضي، في ظل الاتفاقية بين اتحاد الكرة المصري والمغربي لتبادل الحكام.. لذلك، طالبنا بضرورة تغيير الحكم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.