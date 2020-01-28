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كُتّاب وآراء
الهلال السوداني ينتفض ضد الحكم المغربي جيد
أكد حسن علي موسي، الأمين العام لنادي الهلال السوداني، أن الحكم المغربي رضوان جيد سبق أن ظلم الفريق في بطولة الكونفدرالية لذا قاموا بالاعتراض على تعيينه لقيادة مباراة الأهلي المصري المقبلة.
ويلتقي الهلال السوداني مع الأهلي المصري في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، السبت المقبل بملعب الجوهرة في العاصمة الخرطوم.
وقال حسن علي موسي، في تصريحات تلفزيونية اليوم الثلاثاء، إن "الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يقوم، دائما، بإسناد المباريات الكبرى لنادي الهلال إلى حكام من شمال إفريقيا".
وأضاف: "في مباراتنا مع النجم الساحلي التونسي تم إسناد المباراة إلى طاقم تحكيم جزائري والمراقب كان من المغرب"، متسائلا: "أين حكام غرب إفريقيا وجنوب إفريقيا؟".
وأوضح الأمين العام لنادي الهلال السوداني: "رضوان جيد سبق له أن أقصى الهلال من بطولة الكونفدرالية في نسختها الماضية بسبق الإصرار والترصد، باحتسابه ثلاث ضربات جزاء غير صحيحة".
وتابع المسؤول الرياضي ذاته: "هذا الحكم سبق أن أدار مباريات في الدوري المصري الموسم الماضي، في ظل الاتفاقية بين اتحاد الكرة المصري والمغربي لتبادل الحكام.. لذلك، طالبنا بضرورة تغيير الحكم".