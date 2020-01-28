تظاهرة رياضية في العيون تكرس مغربية الصحراء

هسبريس من الرباط

في خطوة جديدة تكرس مغربية الصحراء، تنطلق اليوم الثلاثاء بمدينة العيون وإلى غاية السابع من فبراير المقبل، الدورة السادسة من كأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة، بمشاركة ثمانية منتخبات ومقاطعة كل من الاتحاد الجزائري لكرة القدم واتحاد الكرة الجنوب إفريقي، بسبب انعقاد التظاهرة الرياضية في عاصمة الأقاليم الجنوبية.

ووجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) صفعة قوية إلى الجزائر وجنوب إفريقيا وجبهة "البوليساريو" من خلال نشره على موقعه الرسمي عبارة مدينة العيون المغربية، وهو ما أثار غضب التنظيم الانفصالي، الذي سارع إلى إدانة ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في صفحة "فيفا" على موقع "تويتر" أن "كأس إفريقيا لكرة الصالات 2020 ستُقام في العيون المغربية في الفترة من 28 يناير إلى 7 فبراير".

وتضم المجموعة الأولى منتخبات المغرب، وغينيا الاستوائية، وموريشيوس وليبيا؛ بينما تضم المجموعة الثانية كلا من مصر، وغينيا، وأنغولا وموزنبيق. وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى مباشرة إلى كأس العالم ليتوانيا 2020.

ووجهت الجارة موريتانيا صفعة أيضا إلى الكيان الانفصالي من خلال تواجد رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، سيدي يحيى، ضمن الوفود الإفريقية التي حلت ضيفة على مدينة العيون المغربية أمس الإثنين.

وعبر رئيس الاتحاد الموريتاني، في تصريحات صحافية، عن سعادته بتواجده في مدينة العيون المغربية، وقال: "أنا سعيد بوجودي هنا ضمن وفد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم"، مضيفا: "تنظيم التظاهرة الرياضية في المغرب يعني أن التنظيم سيكون جيداً كما عودتنا الجامعة الملكية لكرة القدم".

وتابع المتحدث ذاته: "الاتحاد الإفريقي عندما اختار المغرب لتنظيم التظاهرة واختار الأخير العيون لاحتضان المنافسة تأكدت أن التنظيم سيكون جيداً. وأنا سعيد بتواجدي بين إخوتي وأهلي في العيون".

وفشلت الجزائر في الضغط على المنتخبات المشاركة في كأس إفريقيا لكرة الصالات 2020، رغم الاجتماع الذي عقده وزير الشباب والرياضة الجزائري مع المشرفين على الرياضة لدى جبهة البوليساريو.

وحل مساء أمس بمطار العيون الحسن الأول كل من فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وأحمد أحمد، رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، فضلا عن مجموعة من ممثلي المنتخبات المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة "طوطال" المغرب 2020، وكان في استقبالهم وفد ممثل من شخصيات سياسية ورياضية بمدينة العيون، ترأسه والي جهة العيون الساقية الحمراء، عبد السلام بيكرات.

وقال أحمد أحمد، رئيس "الكاف"، خلال تصريح صحافي، إن الأجواء التنظيمية تمر في ظروف حسنة بتعاون مع السلطات المحلية التي وفرت كل الظروف المناسبة، كما تقدم بالشكر للوفد المستقبل على حسن الضيافة، مشيرا إلى أن المنظمين سيظلون أوفياء لتقاليد "الكاف"، التي تقوم أساساً على توفير أفضل الظروف للفرق المشاركة، وتمكينها من اكتشاف ثقافة البلد المنظم.

من جهته أوضح رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، فوزي لقجع، أن مدينة العيون مؤهلة لاحتضان تظاهرات قارية ودولية كبرى، أسوة بباقي الأقاليم الجنوبية للمملكة، وبفضل المسيرة التنموية التي يقودها الملك محمد السادس، معتبراً أن الكأس القارية لكرة القدم داخل القاعة مجرد محطة في مسار حافل، سيتضمن منافسات قارية وعالمية في مدينة العيون ومختلف الأقاليم الجنوبية.