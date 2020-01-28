‪تشابي هيرنانديز يرغب في التعاقد مع "المقاتل" أمرابط

أوعنا بلعيد

يرغب الطاقم التقني للسد القطري لكرة القدم في التعاقد مع الدولي المغربي نور الدين أمرابط، لاعب النصر السعودي، وذلك لتعزيز الخط الأمامي للفريق خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسب مصادر سعودية من بينها صحيفة "البلاد" فإن وكيل اللاعب نور الدين أمرابط تلقى عرضا لانتقال موكله إلى فريق السد القطري، الراغب في تعزيز خطه الهجومي بتوصية من المدرب الإسباني تشابي هيرنانديز.

وأضافت المصادر ذاتها أن المهاجم المغربي يريد إكمال الموسم الحالي مع النصر، بينما يضغط وكيل أعماله لقبول موكله عرض الفريق القطري، لاسيما في حال رفضت إدارة بطل الدوري السعودي الموسم الماضي تحسين عقد "المقاتل" أمرابط.

ويرتبط مهاجم الأسود بعقد مع النصر مدته ثلاثة مواسم، مضى منها موسم ونصف فقط، وهي مدة قدم خلالها اللاعب عروضا لافتة وأصبح حديث جماهير دوري محمد بنسلمان، لتميزه باللياقة والقتالية العالية، رغم بلوغه من العمر 31 سنة.

يشار إلى أن أمرابط بدأ مسيرته في الميري سيتي الهولندي ثم فينلو الهولندي، كما تألق بقميص العريق إيندهوفن، بعدما لعب بقميصه لـ3 سنوات من 2008 وحتى 2011؛ بعدها توجه إلى الدوري التركي مع قيصر سبور، ثم غلطة سراي، لتتم إعارته لعامين لنادي ملقا الإسباني الذي اشترى بطاقته في 2016، ومنه انتقل إلى واتفورد الإنجليزي الذي أعاره لنادي ليغانيس الإسباني.