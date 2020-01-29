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كُتّاب وآراء
فياريال الإسباني يكافئ اللاعب المغربي سفيان شقلة
كافأ مسؤولو فريق فياريال الإسباني لكرة القدم الدولي المغربي سفيان شقلة، ابن مدينة القنيطرة البالغ من العمر 26 سنة، وذلك بتصعيده إلى الفريق الأول بعدما تألق بشكل لافت مع الفريق الثاني.
وأعلن الفريق الإسباني تصعيد المدافع المغربي إلى الفريق الأول بعدما قدم مردودا لافتا في "السيغوندا ب" للغواصات الصفراء بعدما خاض برفقته 21 مباراة (1890 دقيقة)، تمكن خلالها من تسجيل هدف، ويعتبر من أكثر اللاعبين مشاركة في صفوف النادي هذا الموسم.
واعتبر الطاقم التقني للغواصات الصفراء تصعيد اللاعب المذكور كتعاقد جديد للخط الخلفي خلال الانتقالات الشتوية الحالية، لا سيما بعد الأداء الذي بصم عليه والإمكانات التقنية والفنية المحترمة التي أبان عنها، ما دفع مدرب الفريق إلى المطالبة بضمه لتركيبته البشرية بغية الاعتماد عليه خلال الشطر الثاني من لاليغا.
من جانبه، عبر سفيان شقلة عن سعادته الكبيرة بعد تصعيده إلى الفريق الأول، مؤكدا في الوقت ذاته عزمه تقديم أفضل ما في جعبته بغية حصوله على دقائق لعب أكثر مع المجموعة بعد الثقة التي وضعت فيه من قبل الطاقم التقني والإدارة.
وكان اللاعب سالف الذكر قد انضم إلى الفريق الثاني لفياريال مع بداية الموسم الحالي قادما من نادي مليلية، بعدما تلقى تكوينه بين أكاديميتي ملقا وريال بيتيس قبل أن يخوض أول تجربة احترافية له مع فريق فيديتون المجري، ليقرر بعدها العودة إلى إسبانيا ويلعب لأندية لارودا، إيخيدو، الفريق الثاني لألميريا، مليلية، ثم فياريال ب.
يشار إلى أن اللاعب سفيان شاقلة سبق له أن حمل قميص الفئات السنية للمنتخب الوطني بعدما لعب بضع مباريات بقميص منتخبي أقل من 20 ثم 23 سنة، بينما يراهن على تجربته الجديدة للعودة إلى الأسود في القادم من المواعيد.