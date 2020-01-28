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الرئيسية | رياضة | جواد الياميق ينتقل رسميا إلى "سرقسطة الإسباني"

جواد الياميق ينتقل رسميا إلى "سرقسطة الإسباني"

جواد الياميق ينتقل رسميا إلى "سرقسطة الإسباني"
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 28 يناير 2020 - 21:04

عزّز فريق سرقسطة لكرة القدم، الممارس ضمن القسم الثاني بالدوري الإسباني، صفوفه بتعاقده رسميا مع الدولي المغربي جواد الياميق، لاعب جنوة الإيطالي، على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم مع أحقية الشراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب لجريدة هسبريس توصل المدافع المغربي إلى اتفاق نهائي ورسمي بين نادي سرقسطة ووكيل أعمال الياميق أفضى إلى توقيع الأخير عقد انضمامه على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم الحالي مع وجود بند "أحقية الشراء".

وأضاف المصدر نفسه أن جواد الياميق اجتاز الفحص الطبي الروتيني بنجاح؛ بينما ينتظر أن يعلن سرقسطة توقيعه مع اللاعب يوم الأربعاء، قادما من تجربة احترافية لم تكلل بالنجاح المنتظر مع جنوة الإيطالي.

وكان المدرب فيكتور فيرنانديز طلب التعاقد مع المدافع المغربي نظرا لحاجته إلى لاعب ببنية جسمانية ضخمة مع إمكانات بدنية جيدة وقادر على إخراج الكرة من الخلف بسلاسة ووجد ضالته في اللاعب السابق لفريق الرجاء الرياضي بعدما تعذر عليه التعاقد مع الدولي البولندي باول بوتشينويك الذي كان أولوية النادي؛ لكن مطالب ناديه البولندي حالت دون ذلك.

وفضل المدافع المغربي عرض سرقسطة الإسباني على عرض سيفا سبور، متصدر جدول الترتيب بالدوري التركي الممتاز، والذي كان بدوره قريبا من التعاقد معه خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

يذكر بأن سرقسطة يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب بالدوري الإسباني بالدرجة الثانية برصيد 42 نقطة بعد خوضه لأربع وعشرين جولة، ويعتبر من بين الأندية التي تملك حظوظا كبيرة للصعود إلى القسم الاحترافي نهاية الموسم الحالي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - tactique الثلاثاء 28 يناير 2020 - 22:00
شاهدته في لقاء استعدادي بين موناكو و جنوفا وظهر ساذجا وناقص تكتيكيا واتمنى ان يطلع على كتب التاكتيك الكروي فلديه الامكانيات الجسدية
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