منتخب "الفوتسال" يهزم ليبيا في كأس إفريقيا بالعيون

هسبريس من الرباط

تفوق المنتخب الوطني، الثلاثاء بقاعة الحزام بالعيون، على نظيره الليبي بثلاثية نظيفة، برسم نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة طوطال المغرب 2020.

وكان المنتخب الوطني سباقا إلى التسجيل عن طريق اللاعب سعد كنية، قبل أن ينهي زميله في المنتخب أنس العيان بيسراه جملة تكتيكية شاركت فيها باقتدار كل العناصر الوطنية.

وفي النصف الثاني من المقابلة، كان محمد جواد على موعد مع التسجيل بهدف ثالث.

وتفوق منتخب غينيا الاستوائية، في مباراة الافتتاح برسم المجموعة ذاتها، على نظيره جزر الموريس بأربعة أهداف لهدفين.

وانقسمت الفرق المتأهلة لهذا الحدث إلى مجموعتين؛ المجموعة ألف تضم المغرب وغينيا الاستوائية وجزر موريس وليبيا، في حين تضم المجموعة باء كلا من مصر وغينيا وأنغولا والموزمبيق.