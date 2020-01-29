مدرب صن داونز: مواجهة الوداد "كلاسيكو قاري"

عبد الغني اعويفية من جوهانسبورغ*

قال مدرب نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي لكرة القدم، بيتسو موسيمان، إن المقابلة التي سيجريها الفريق يوم السبت المقبل في بريتوريا أمام الوداد البيضاوي، برسم الجولة السادسة والأخيرة ضمن المجموعة الثالثة لعصبة الأبطال الإفريقية؛ تعد بمثابة كلاسيكو بامتياز لكرة القدم القارية.

وأضاف الفني الجنوب إفريقي، البالغ من العمر 56 عاما، الأربعاء، أن المواجهات بين الناديين تتميز دائما بالتزام قوي، ما يعكس المكانة التي يحتلها الوداد وماميلودي على الساحة الإفريقية.

واعتبر مدرب النادي الجنوب الإفريقي الملقب بـ"البرازيليون"، في إشارة إلى لونيه الأصفر والأزرق، وهما لونا منتخب البرازيل، أنه على غرار المواجهات السابقة ستكون مباراة نهاية الأسبوع القادم قوية، إذ يقدر الفريقان بعضهما البعض جيدا.

وأشار المدرب التقني الذي يحتل ناديه المركز الأول في المجموعة برصيد 11 نقطة أمام الوداد (9 نقاط) إلى أن رهان الفريقين المتمثل في صدارة المجموعة سيزيد من الضغط على المعسكرين.

ولم يخف موسيمان، المسؤول عن ماميلودي منذ عام 2012، إعجابه بالنادي البيضاوي، موردا أنه ناد "جيد التنظيم يطور كرة قدم حديثة تعكس تاريخ كرة القدم المغربية"، وأضاف: "من الصعب دائما اللعب ضد الوداد، وهو النادي الذي نريد تجنبه قبل نهاية المسابقة"، مشيرا إلى أن الجولات المقبلة ستكون صعبة للغاية مع تأهل الناديين إلى جانب الرجاء الدار البيضاء والترجي التونسي، وتي بي مازيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية) والزمالك (مصر).

وأكد المدرب الجنوب إفريقي أن ناديه، الذي يحتل حاليا المركز الثاني في البطولة المحلية برصيد 10 نقاط خلف المتصدر كايزر تشيفز، يعتبر أن لقب عصبة الأبطال الإفريقية لازال يمثل إحدى الأولويات لمسؤولي الفريق ببريتوريا، واعترف بأن المهمة لن تكون سهلة في مواجهة الخصوم الأشداء.

من جهة أخرى قال موسيمان إنه معجب بالتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال تطوير الرياضة، وخاصة من خلال إنشاء بنى تحتية حديثة للغاية، منها المركز الوطني لكرة القدم في المعمورة.

وأشار المدير الفني إلى أن هذا المركز، حيث يتدرب موسيمان شخصيا للحصول على دبلوم مهني، يعد جوهرة ومفخرة لإفريقيا، مشددا على أن هذه التطورات ستتيح للمغرب لسنوات عديدة لعب دور رائد في النهوض بكرة القدم في إفريقيا.

تجدر الإشارة إلى أن ماميلودي صان داونز، المملوك للملياردير باتريس موتسيبي، تأسس عام 1970، ويلعب بملعب لوكاس موريب، وهو مجمع يحمل اسم أسطورة كبير لكرة القدم في بلد بافانا بافانا. ويقع الملعب الذي يتسع لـ 30.000 متفرج في مدينة أتيريدجيفيل، بالضاحية الغربية للعاصمة الجنوب إفريقية.

ويمتلك النادي 9 ألقاب في بطولة جنوب إفريقيا، وهو رقم قياسي منذ إنشاء البطولة الاحترافية في 1996-1997؛ كما فاز بأربعة كؤوس بالبلاد.

وعلى المستوى القاري، فاز ماميلودي صن داونز بلقب عصبة الأبطال عام 2016 وكأس السوبر لـ"الكاف" عام 2017 .