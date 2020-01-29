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كُتّاب وآراء
تشلسي الإنجليزي يسعى إلى التعاقد مع حكيم زياش
حدد الإنجليزي فرانك لامبارد، مدرب تشلسي لكرة القدم، الدولي المغربي حكيم زياش، نجم أياكس أمستردام الهولندي، أحد أبرز الأسماء التي يجب التعاقد معها خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما تعذر عليه الاستفادة من خدماته في المركاتو الحالي.
وقالت شبكة "ESPN"، عن مصادر إنجليزية، إن تشلسي حدد صانع ألعاب أياكس حكيم زياش، بالإضافة إلى بن تشيلويل، مدافع ليستر سيتي، من الأهداف الرئيسية في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، إذ يريد التعاقد معهما لتعزيز تركيبة فريقه البشرية.
وأضاف المصدر ذاته أن فرانك لامبارد كان حريصا على التعاقد مع البلجيكي دريس ميرتينز خلال الانتقالات الشتوية الحالية، لكن اللاعب البالغ من العمر 32 عاما لم يبد رغبة قوية في مغادرة نابولي الإيطالي.
ووجه مسؤولو تشلسي أنظارهم صوب المدافع بن تشيلويل، لاسيما بعدما طلب فريق الجنوب الإيطالي حصوله على 40 مليون باوند للتخلي عن خدمات ميرتنيز الذي سينتهي عقده الصيف المقبل.
ويقدم النجم المغربي أداء متميزا رفقة ناديه العملاق أياكس بعدما ساهم في 19 هدفا منذ بداية الموسم الحالي في الدوري الهولندي الممتاز، إذ سجل ستة أهداف ومنح 13 تمريرة حاسمة خلال 18 مباراة بعد خوضه 1.423 دقيقة لعب، بينما يبلغ معدل تسجيله هدفا في كل 237 دقيقة.