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كُتّاب وآراء
"كورونا" يؤجل بطولة العالم للقوى بالقاعات بالصين
قال الاتحاد الدولي لألعاب القوى اليوم الأربعاء إنه قرر تأجيل بطولة العالم داخل القاعات التي كانت مقررة في نانجينغ الصينية في مارس اذار المقبل حتى 2021 بسبب مخاوف تتعلق بتفشي فيروس كورونا في البلاد.
وكان الاتحاد الدولي يراقب الموقف قبل البطولة المقررة بين 13 و15 مارس وقرر نقلها إلى العام المقبل كاجراء احترازي.
وقال الاتحاد إن فريقه الطبي، الذي يجري اتصالات مستمرة بمنظمة الصحة العالمية، يعتقد أن انتشار الفيروس "لا يزال في مستوى يثير القلق ولا ينبغي لأحد المضي قدما باقامة بطولة تتضمن تجمعا كبيرا من الرياضيين ويمكن تأجيلها".
وأشار الاتحاد الدولي لألعاب القوى إلى أنه فكر في نقل البطولة لبلد آخر لكنه استبعد الفكرة في النهاية لان انتشار الفيروس خارج الصين قد يجبره على تأجيل البطولة مرة أخرى.
وأضاف الاتحاد أنه يعمل مع اللجنة المنظمة في نانجينغ لتحديد موعد جديد لاستضافة البطولة التي تقام كل عامين في 2021.
وألغى الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى بطولته داخل القاعات التي كانت مقررة في 12 و13 فبراير في هانغتشو التي تبعد 600 كيلومتر عن ووهان مركز انتشار فيروس كورونا الجديد بوسط البلاد.