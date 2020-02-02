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الرئيسية | رياضة | هكذا يستغل ليفربول "البيانات الضخمة" للفوز بالدوري الإنجليزي

هكذا يستغل ليفربول "البيانات الضخمة" للفوز بالدوري الإنجليزي

هكذا يستغل ليفربول "البيانات الضخمة" للفوز بالدوري الإنجليزي
هسبريس من الرباط
الأحد 02 فبراير 2020 - 18:00

بات فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم قريبا من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، بفضل النتائج التي حققها خلال المباريات التي أجرتها كتيبة المدرب يورغن كلوب، بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا وكذلك كأس العالم للأندية.

ويرى متتبعون أن ما يقدمه الفريق سالف الذكر في الدوري الإنجليزي ليس مرتبطا فقط بالمستوى الجيد للإدارة أو القيادة الفنية أو اللاعبين؛ بل هناك عامل يتعلق بالبحوث أو ما يطلق عليه "فريق علم البيانات" الذي يشرف عليه أيان غراهام Ian Graham الحاصل على دكتوراه في الفيزياء النظرية من جامعة كامبريدج، مع كلٍّ من تيم واسكيت Tim Waskett عالم الفيزياء الفلكية، وويل سبيرمان Will Spearman الحاصل على دكتوراه في الفلسفة، وعدد آخر من محللي البيانات.

ويبقى التساؤل المطروح عن دواعي الاعتماد على علم البيانات الضخمة الذي يشكل ثورة علمية ومنهجية في كافة فروع المعرفة الإنسانية، ليس فقط في العلوم الطبيعية والرياضية التي تعتمد عليها في تطوير التقنيات الذكية.

ونقل مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة أن أيان غراهام استطاع أن يبني نموذجًا رياضيًّا عرضه على المدرب يورغن كلوب في الأسبوع الثالث من توليه إدارة الفريق. وقد كان هذا النموذج خاصًّا بتحليل أداء فريق بروسيا دورتموند، استطاع فيه أن يُقدّم معلومات تحليلية لأداء الفريق السابق فاجأت كلوب شخصيًّا.

وحسب المصدر نفسه، فإن السبب في قوة فريق الريدز يكمن الاعتماد على البيانات، حيث استطاع أيان غراهام أن يبني قاعدة بياناته الخاصة من خلال تتبع أكثر من 100000 لاعب من جميع أنحاء العالم، وقام من خلال نموذجه بتحليل أداء كافة هؤلاء اللاعبين من أجل تقديم توصيته لإدارة الفريق بأيٍّ منهم يجب على ليفربول محاولة اكتسابه لتدعيم صفوف الفريق، ومن ثم كيف ينبغي توظيف الوافدين الجدد.

وبخصوص السيطرة على الملعب التي يبدع فيها فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، فإن هذا الأخير يعتمد على طريقة مستحدثة وأكثر علمية قائمة على برمجيات كمبيوتر تقدم إحصاءات واحتمالات لمناطق تسجيل الأهداف داخل الملعب، وتعتمد هذه البرمجية على جمع المعلومات من الفيديوهات video tracking وتحليلها والخروج باحتمالات تسجيل هذه الأهداف.

وقد استطاع نادي ليفربول أن يحول النتائج العملية لتحليل هذه البيانات إلى قرارات وسياسات، سواء خارج المربع الأخضر أو داخله؛ فالمهم ليس امتلاك البيانات أو الاكتفاء بتحليلها، ولكن كيفية تحويلها إلى قرارات قابلة للتنفيذ.

ولم يستبعد أن يحدد هذا النموذج من سيستمر في الفريق خلال المواسم المقبلة، وأن يحدد مصير انتقال اللاعبين ومن يحل مكانهم؛ ذلك أن نظام الذكاء الاصطناعي من الوارد أن يحل محل المدير الفني للفريق، لتصبح مهمة المدرب هي فقط الحفاظ على لياقة ومهارة اللاعبين. أما مهمة إدارتهم داخل المستطيل الأخضر فهي وظيفة نظام الذكاء الاصطناعي، الذي يقوم بتحليل البيانات وليس وظيفة المدرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - Samir الأحد 02 فبراير 2020 - 18:06
بعد قراءتي للمقال اقترح على جامعة لقجع أن تحل نفسها وان ننهي كرة القدم بالمغرب لأنها بدون اهدااف وبدون فائدة
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45
2 - دايز الأحد 02 فبراير 2020 - 18:11
أصبحت كرة القدم للإسترزاق فقط. كل بطريقته. لاعبين ، صحافة ، شركات.......
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17
3 - Casawi الأحد 02 فبراير 2020 - 18:21
حنا مازال مضاربين غا مع البرمجة والحكام بحال تورنوا ديال رمضان
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28
4 - مواطن الأحد 02 فبراير 2020 - 18:26
هناك فلم امريكي يتناول نفس الموضوع .فريق بطولة براد بيت .يتعلق بالبيسبول .
يعتمد على الاحصائيات و والبيانات المجمعة عن الفرق المنافسة .
الرياضة تتطور و لم تعد تقليدية و لهذا التفوق حليف الفرق و المنتخبات الاوربية .
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28
5 - السلام عليكم الأحد 02 فبراير 2020 - 18:26
كرة القدم بدأت كلعبة .واليوم أصبحت صناعة تستثمر فيها الملايين وتذر الملايير استغلها السياسيون لاهاء الشعوب .وهي القطاع الوحيد اليوم الذي لا يعرف الأزمة المالية أو الاقتصادية
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20
6 - 30 سنة الأحد 02 فبراير 2020 - 18:27
منذ 1990 لم يفز بالبطولة ,اش من نظريات او علم البيانات را هي كرة منفوخة بالريح
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-7
7 - anouardamoun الأحد 02 فبراير 2020 - 18:55
السؤال هو واش لاعابا ليفيلبول تدخنو شيشا و تيكلو صوصيص و تنعسو حتا ربعة صباح بحال خوتنا في النفاق
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14
8 - avis الأحد 02 فبراير 2020 - 18:56
Certes, l'intelligence artificielle est en train de
révolutionner nos vies sur tous les aspects, que ce soit
au niveau particulier, business ou même fédéral et gouvernemental. et celui qui investit maintenant dans la recherche et financement des projets de l'IA va être le dominant de demain. Cependant, dans le football et les sports collectifs en général, appliquer l'intelligence artificielle et le big data risque de priver ces sports de leurs charme et par conséquent de d'impacter tout une industrie.
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0
9 - Man From Other World الأحد 02 فبراير 2020 - 19:02
المستقبل سيكون للذكاء الاصطناعي الذي بدأ يتدخل في كل مجالات حياة الانسان
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7
10 - تاوناتي الأحد 02 فبراير 2020 - 19:11
المحللون الرياضيون والفرق الكبرى تعتمد على علم البرمجيات والإحصاءات..وليس فقط ليفربول.الفرق احذثه المدرب الذي كون فريقا منسجما قويا.
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6
11 - said الأحد 02 فبراير 2020 - 19:11
على عكس الكثيرين الدين يخافون من الذكاء الاصطناعي ويرون انه ياخد الوضاىف انا ارى انه امل البشرية للعيش في العالم المثالي الافلاطوني ، حيث انا اعتقد ان الذكاء الاصطناعي سيقضي على الفقر والجهل في المستقبل، وايضا عند صناعة معالجات كميةquantique الخارقة السرعة والتقاءها بالدكاء الاصطناعي ستفتح لنا افاقا ما كنا لنتخيلها وستحل العديد من المشكلات، يجب على الدولة تاسيس جامعة خاصة بالدكاء الاصطناعي فمستقبل البشرية يتوقف عليه
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3
12 - امر غريب يحصل الأحد 02 فبراير 2020 - 19:14
ما دمتم قد طرحتم مقال عن ليفربول، أعتقد أن هناك شيء ما غريب يحصل، كيف يعقل فريق لعب منذ بداية الموسم تقريبا بنفس تشكيلة تقريبا (٪95 من الفريق الأساسي) في جميع المباريات منذ بداية الموسم مع العلم انه يلعب تقريبا مبارتين في كل أسبوع خسر مباراة واحد وتعادل في مبارتين. وفاز في الباقي حتى في مباريات كأس العالم للأندية كان يلعب حتى الأشواط الإضافية، هذا مبالغ فيه عن تمارين البنية الجسمانية. برشلونة في قمة قوتها عندما كان غوارديولا و كانت تحصد الاخضر واليابس إنهزمت في 3 مباريات و تعادلت في 4، ريال مدريد عند سيطرتها على دوري أبطال أوروبا لثلاث مواسم متتالية كانت خسرت في مباريات عديدة ما بين الدوري الاسباني و دوري الابطال، بايرن ميونخ كذلك عندما سيطرت على اوروبا كانت قد خسرت في بعض المباريات، ميلان كذلك. أعتقد انه يجب القيام لفحص المنشطات للاعبي ليفربول، خسارة واحدة فقط وتعادل في مبارتين، امر مبالغ فيه و مشكوك فيه
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-8
13 - رونالدينيو الأحد 02 فبراير 2020 - 19:23
للاسف هذه الامور ستقضي او بالاحرى قضت على الفرجة والمتعة التي هي روح كرة القدم، اين هي ايام رونالدينيو روماريو باجيو ريفالدو كارلوس رونالدو........والقائمة طويلة، ايام كانت المتعة صراحة.
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4
14 - alpha الأحد 02 فبراير 2020 - 19:27
les sciences "exactes" c'est comme la vision on y fait confiance à 100% jusqu'à une expérience tel le mirage des eaux dans le désert où bien lorsqu'on porte des supports d'aide qui nous permettent la vision nocturne alors qu'on sait qu'il y a d'autres créatures qui ont ces facultés alors pour ces éléments ça aide oui mais si c'est avec une mauvaise foi je présume que vous savez beaucoup de points où les études reçues aux écoles deviennent caduques telle gravité conduction thermique où humains avec extra-facultés d'ailleurs jusqu'à maintenant si vous quittez les agglomérations pour les douars et autres dchers les connaissances de ces gens simples dépassent ceux des agglomérations sans généraliser
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0
15 - محمد بلحسن الأحد 02 فبراير 2020 - 20:49
نظام الذكاء الاصطناعي من الوارد أن يحل محل المدراء في جميع القطاعات وبجميع الإدارات والمقاولات العمومية، لتصبح مهمة الوزير ومستشاريه وأعضاء ديوانه هو التنسيق مع المهندسين المتخصصين في البرمجة والاعلاميات لوضع أسس السياسات العمومية ومواكبتها لتحيين المعطيات حسب طموحات المواطنين والاكراهات الطبيعية (فيضانات وزلازل ..) واعتبارات السياسة الخارجية.
مع مرور الوقت وتطور الذكاء الاصطناعي ستزول الانتخابات الجماعية والتشريعية وتحل محلها تطبيقات Applications مدروسة والثقة في نتائج التقييم المستمر الالكتروني لبرامج الأفراد والأحزاب.
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1
16 - المهدي الأحد 02 فبراير 2020 - 21:24
كلام فارغ و من يصدق هذه التفاهات لا يفهم شيئا في كرة القدم ؟؟؟ هذا العرمرم من العلماء لما لا ينتدبهم المنتخب الانجليزي و يحصد كل شيء !!!؟؟؟ في ليفربول كاين العمل و الفلوس و معاونهم الزهر هاد العام و مازال الطريق طويل و الغيب لا يعلمه الا الله الناس تاهلوا بزز في الدوري الاوربي و بطولة الفرق عنهم سبع رواح و هم اقوى فقط في انجلترا خارجها هم فريق عادي !!!!
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