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الرئيسية | رياضة | بوغانم يفوز بالضربة القاضية قبل تحدي بانكوك

بوغانم يفوز بالضربة القاضية قبل تحدي بانكوك

بوغانم يفوز بالضربة القاضية قبل تحدي بانكوك
هسبريس من الرباط
الخميس 30 يناير 2020 - 12:37

فاز البطل العالمي المغربي يوسف بوغانم، المقيم بتايلاند، بالضربة القاضية على منافسه الإسباني لاريوس إنياس، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس بباريس الفرنسية، ضمن منافسات بطولة "بريستيج فايت" في رياضة المواي طاي.

وتمكن بوغانم من إنهاء هذه المواجهة، المخصصة لوزن 72.5 كيلوغرامات، لصالحه في الجولة الثالثة، علما أن النزال كان مقررا في خمس جولات.

ومن المرتقب أن يدخل يوسف بوغانم، شهر مارس المقبل، تحديا جديدا دفاعا عن لقبه العالمي أمام متحديه التايلاندي سوكراو بيشيندي، على حلبة الملعب الشهير للمواي طاي "اللومبيني" ببانكوك، وفق ما جاء في بلاغ للجامعة الملكية المغربية لرياضات الكيك بوكسينغ المواي طاي الصافات والرياضات المماثلة.

يذكر أن بوغانم لازال يحافظ على لقبه العالمي للمنظمة الدولية للمواي طاي الاحترافي، وتم اختياره كأحسن رياضي لسنة 2019 من طرف الاتحاد الدولي للمواي طاي للمحترفين.

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