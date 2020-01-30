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كُتّاب وآراء
جزر الموريس تنسحب من بطولة إفريقية بالعيون
قرر منتخب جزر الموريس لكرة القدم داخل القاعة، اليوم الخميس، الانسحاب من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا بمدينة العيون المغربية، وذلك بطلب من وزارة الشباب والرياضة بجزر الموريس.
وذكر موقع "لوديفي سبور" أن الحكومة الموريسية ضغطت بشكل كبير على منتخبها، للانسحاب من المنافسات، وذلك لأسباب سياسية صرفة، على الرغم من أن المنتخب الموريسي قد لعب مباراته الأولى في النهائيات.
وقال تيمبوسينت تيدور، مدرب منتخب جزر الموريس، في تصريح لـ"هسبورت": "حكومتنا ضغطت علينا كثيرا، لننسحب من البطولة، وذلك لأسباب سياسية".
وستفرض الكونفدرالية الإفريقية عقوبة على المنتخب الموريسي، بعد انسحابه من البطولة، كما سيتم حرمانه من المشاركة في النسختين المقبلتين، حسب القوانين المنظمة.
وكان المنتخب الموريسي قد انهزم في مباراته الأولى، أمام منتخب غينيا الاستوائية بأربعة أهداف لهدفين، ضمن فعاليات المجموعة الأولى التي تضم كذلك المنتخب الوطني المغربي والمنتخب الليبي.
وشارك المنتخب الموريسي في البطولة خلفا للمنتخب الجنوب إفريقي الذي أعلن بدوره عن مقاطعة الدورة لأسباب سياسية، ما سيعرض المنتخبين لعقوبة من "الكاف".
يُشار إلى أن المنتخب الوطني المغربي قد حقق الفوز بثلاثية نظيفة، على حساب المنتخب الليبي، خلال المباراة الأولى من دور المجموعات.