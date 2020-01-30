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الرئيسية | رياضة | المغرب يصل نصف نهاية كأس إفريقيا للفوتصال

المغرب يصل نصف نهاية كأس إفريقيا للفوتصال

المغرب يصل نصف نهاية كأس إفريقيا للفوتصال
هسبريس من الرباط
الخميس 30 يناير 2020 - 23:00

تأهل المنتخب المغربي، اليوم الخميس إلى نهائي كأس افريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة اليوم الخميس بالعيون بعد فوزه على نظيره الغيني الإستوائي بثمانية أهداف لواحد.

وكان المنتخب الوطني سباقا إلى التسجيل عن طريق اللاعب محمد جواد عبر تسديدة بديعة، قبل أن يحرز اللاعب الغيني الإستوائي دومينغو مانامي هدف التعادل.

وأبى المنتخب إلا ليسجل الهدف الثاني في اللقاء عن طريق اللاعب سفيان المسرار، فالثالث عبر سعد كنية من تسديدة وجد الحارس الغيني الاستوائي أبو بكار صعوبة في صدها.

وفي نفس نسق الضغط الذي أرخاه المنتخب الوطني على نظيره، سجل اللاعب أشرف محمد سعود الهدف الرابع للنخبة الوطنية ليمهر بختم التألق الجولة الأولى.

وحبل النصف الثاني من المقابلة ببشرى سارة للاعب أشرف محمد سعود الذي سجل هدفه الشخصي الثاني والخامس للنخبة الوطنية. وعبر تسديدة مرت بين قدمي حارس مرمى غينيا الاستوائية جوان هيبوليتو أنغونو، سجل اللاعب سفيان بوريط هدف النخبة السادس.

وأنهى اللاعب إدريس الرايس الفني ببراعة جملة تكتيكية شاركت فيها عناصر النخبة الوطنية، مسجلا الهدف السابع.

كما كان اللاعب حمزة بويوزان على موعد مع التسجيل بهدف ثامن للمنتخب الوطني.

وتفوقت النخبة الوطنية في المباراة الأولى، برسم ذات المجموعة، على نظيرتها الليبية بثلاثية نظيفة.

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