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الرئيسية | رياضة | تحسن في صحة اللاعب الدولي السابق التيمومي

تحسن في صحة اللاعب الدولي السابق التيمومي

تحسن في صحة اللاعب الدولي السابق التيمومي
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 31 يناير 2020 - 02:20

أكد مقربون من محمد التيمومي، اللاعب الدولي السابق في صفوف المنتخب الوطني المغربي وفريق الجيش الملكي الذي يخضع حاليا للعلاج في إحدى المصحات الخاصة بجهة باريس، أن حالته الصحية "مطمئنة".

وقال مصطفى الحداوي، صديق اللاعب الأسطورة التيمومي ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين، في تصريح صحافي، "نحن متفائلون بالنسبة للحالة الصحية للاعب محمد التيمومي التي هي مطمئنة".

وأضاف اللاعب السابق في صفوف أسود الأطلس، الذي يوجد بباريس بجانب محمد التيمومي بمعية عبد الرزاق هيفتي طبيب المنتخب الوطني المحلي: "صحيح كانت هناك مضاعفات، بعد العملية الجراحية التي أجريت له؛ لكن الطاقم الطبي طمأننا".

وتابع الحداوي: "لقد تحسنت حالته الصحية بشكل كبير"، مضيفا: "نحن هنا بجانب أسرته من أجل دعمه ومساندته".

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