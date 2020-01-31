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الرئيسية | رياضة | اللاعب الدولي السابق العربي الشباك في ذمة الله

اللاعب الدولي السابق العربي الشباك في ذمة الله

اللاعب الدولي السابق العربي الشباك في ذمة الله
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 31 يناير 2020 - 11:55

توفي مساء أمس الخميس بمدينة الدار البيضاء، اللاعب السابق للمنتخب المغربي وفريق اتحاد سيدي قاسم لكرة القدم في سبعينيات القرن الماضي، العربي الشباك، عن عمر يناهز 73 سنة.

وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ لها، "أن كرة القدم الوطنية فقدت أحد رجالاتها الذي أعطى لها الشيء الكثير، إذ لعب للعديد من الفرق الوطنية، كما حمل قميص المنتخب الوطني في أكثر من مناسبة".

ولعب الراحل كجناح أيسر في صفوف العديد من الأندية الوطنية، وتألق بالقسم الأول إلى جانب فريق اتحاد قاسم، ما مكنه من حمل القميص الوطني ليكون من بين صناع الإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي المتمثل في الفوز بكأس إفريقيا للأمم سنة 1976.

يذكر أن العربي الشباك من مواليد سنة 1946 ببنمسيك بمدينة الدار البيضاء، وبدأ مشواره الكروي بفرق الأحياء، قبل أن يتألق مع فريق اتحاد سيدي عثمان، ثم حمل قميص فرق المغرب التطواني واتحاد سيدي قاسم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - ابراهيم الجمعة 31 يناير 2020 - 12:18
وفاة بطل كأس إفريقيا في 1976 العربي الشباك لاعب المنتخب المغربي و الإتحاد القاسمي سابقا عن سن ناهز 74 سنة. رحمه الله و ألهم ذويه الصبر و السلوان.
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10
2 - عبيبس الجمعة 31 يناير 2020 - 12:29
رحم الله الفقيد و اسكنه فسيح جناته .انه سميع مجيب. والحقنا به مع الشهداء و الصالحين ,امين.
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8
3 - عبيبس الجمعة 31 يناير 2020 - 12:29
رحم الله الفقيد و اسكنه فسيح جناته .انه سميع مجيب. والحقنا به مع الشهداء و الصالحين ,امين.
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7
4 - اوس المانيا الجمعة 31 يناير 2020 - 12:45
رحمك الله ياغالي عند جميع المغاربة فان لله وان اليه راجعون
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6
5 - abdouabdou الجمعة 31 يناير 2020 - 12:52
رحمك الله وغفر لك يا بطل من ابطال كاس افر يقيا الوحيدة التي بحوزتنا 1976 لقد كنت لاعبا متألقا ايام الزمن الجميل كنت اراك تداعب الكرة عندما تحل سيدي قاسم بالملعب الشرفي بالبيضاء وقتئد اللهم امطره بشآبيب رحمتك اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة وارزق اهله الصبر والسلوان
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2
6 - rassid الجمعة 31 يناير 2020 - 13:00
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه رحمة واسعه كان رجل طيب رحمه الله
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7 - شوقي الجمعة 31 يناير 2020 - 13:04
تعازينا الحارة إلى أسرة المرحوم إن لله وإنا إليه راجعون
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8 - رجل طيب الجمعة 31 يناير 2020 - 13:10
عرفته رجل طيب متفاني قليل الكلام كثير العمل الله ارحمو
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9 - بوعزة الجمعة 31 يناير 2020 - 13:13
انا لله وانا اليه ىاجعون
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته ،والهم دويه الصبر والسلوان.
اللهم ان كان مسيئا فتجاوز عنه وان كان محسنا فزد في احسانه
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10 - كنت لاعبا الجمعة 31 يناير 2020 - 13:19
تعازيا الحارة لذويه ولمحبيه .رحمة الله عليه .
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