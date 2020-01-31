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كُتّاب وآراء
اللاعب الدولي السابق العربي الشباك في ذمة الله
توفي مساء أمس الخميس بمدينة الدار البيضاء، اللاعب السابق للمنتخب المغربي وفريق اتحاد سيدي قاسم لكرة القدم في سبعينيات القرن الماضي، العربي الشباك، عن عمر يناهز 73 سنة.
وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ لها، "أن كرة القدم الوطنية فقدت أحد رجالاتها الذي أعطى لها الشيء الكثير، إذ لعب للعديد من الفرق الوطنية، كما حمل قميص المنتخب الوطني في أكثر من مناسبة".
ولعب الراحل كجناح أيسر في صفوف العديد من الأندية الوطنية، وتألق بالقسم الأول إلى جانب فريق اتحاد قاسم، ما مكنه من حمل القميص الوطني ليكون من بين صناع الإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي المتمثل في الفوز بكأس إفريقيا للأمم سنة 1976.
يذكر أن العربي الشباك من مواليد سنة 1946 ببنمسيك بمدينة الدار البيضاء، وبدأ مشواره الكروي بفرق الأحياء، قبل أن يتألق مع فريق اتحاد سيدي عثمان، ثم حمل قميص فرق المغرب التطواني واتحاد سيدي قاسم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته ،والهم دويه الصبر والسلوان.
اللهم ان كان مسيئا فتجاوز عنه وان كان محسنا فزد في احسانه