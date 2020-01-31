مرابط ينتقل إلى فيورنتينا مقابل 20 مليون أورو

أوعنا بلعيد

توصل مسؤولو فيورنتينا الإيطالي إلى اتفاق نهائي ورسمي مع نظرائهم بهيلاس فيرونا سيفضي إلى التعاقد مع الدولي المغربي سفيان مرابط، خلال المركاتو الصيفي المقبل.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب سفيان مرابط، حصريا لجريدة هسبريس، توصل إدارة فيورنتينا إلى اتفاق رسمي مع نظيرتها من هيلاس فيرونا سينتقل بموجبه متوسط ميدان الأسود إلى فريقه الجديد مقابل 20 مليون أورو خلال الصيف المقبل.

وأضاف مصدر هسبريس أن إدارة فيورنتينا اجتمعت بنظيرتها من هيلاس فيرونا يوم أمس الخميس مقابل التوصل إلى اتفاق نهائي؛ لكن تعذر عليهم ذلك بعدما عرض الفريق البنفسجي 15 مليون أورو مقابل خدمات اللاعب، بينما طالب فريقه الحالي بعشرين مليون أورو.

وتوصل الطرفان، صباح اليوم الجمعة، إلى اتفاق نهائي بينهما بعدما وافق فيورنتينا على دفع 5 ملايين أورو التي كانت موضع خلاف بينهما يوم أمس، فيما توصلت إدارة الفريق البنفسجي إلى اتفاق مبدئي مع اللاعب سفيان مرابط بعد تلبية شروطه الشخصية في وقت سابق.

وأوضح المصدر أن على إدارة فيرونا حاليا تفعيل بند "أحقية الشراء" من كلوب بروج البلجيكي الذي يملك عقد اللاعب المغربي، ثم بعد ذلك بيع عقده بشكل نهائي إلى فيورنتينا بعدما رفض متوسط ميدان الأسود الانضمام إلى نابولي رغم الإغراءات التي قدمت له.

وكان فريق نابولي قد قدم عرضا رسميا لمرابط، حيث تم تحديد راتبه السنوي في 2,1 مليون أورو، وشراء عقده بـ15 مليون أورو؛ غير أن الشروط الشخصية للاعب أفشلت إتمام التعاقد، بعدما دارت الخلافات حول مدة التعاقد، بالإضافة إلى إصرار متوسط ميدان الأسود على وضع شرط جزائي بقيمة 40 مليون أورو في عقده الجديد.

يذكر أن أمرابط، البالغ من العمر 23 عاما، لا يستطيع الانتقال إلى أي ناد خلال "المركاتو" الشتوي الجاري؛ لأنه خاض بعض المباريات رفقة كلوب بروج البلجيكي مطلع هذا الموسم، ولا يمكنه بالتالي تمثيل ثلاثة أندية في موسم واحد.