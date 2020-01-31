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الرئيسية | رياضة | "كاف" يعاقب تونس وجزر الموريس وجنوب إفريقيا

"كاف" يعاقب تونس وجزر الموريس وجنوب إفريقيا

"كاف" يعاقب تونس وجزر الموريس وجنوب إفريقيا
هسبورت من الرباط
الجمعة 31 يناير 2020 - 18:30

قررت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم معاقبة الجامعة التونسية لكرة القدم على خلفية قرارها الأخير بالانسحاب من خوض كأس أمم إفريقيا للمحليين "الشان" المقررة في أبريل المقبل بالكاميرون.

وسلط "الكاف" عقوبة مالية قدرها 50 ألف دولار بسبب انسحاب "نسور قرطاج" بعد ترشحهم إضافة إلى حرمانهم من المشاركة في النسخة القادمة من كأس إفريقيا للمحليين.

وفي إمكان الجامعة التونسية لكرة القدم الطعن في هذه العقوبات في أجل لا يتجاوز 3 أيام.

كما أصدر "الكاف" بلاغا آخرا يعاقب فيه منتخبي جنوب إفريقيا وجزر الموريس بعد قرارهما بالانسحاب من كأس إفريقيا للأمم داخل القاعة "الفوتصال" المقام بالمغرب.

وأصدرت اللجنة التأديبية التابعة للكاف قرارا بـاستبعاد جنوب إفريقيا من النسختين المقبلتين، مع غرامة مالية بقيمة 75 ألف دولار، وهي نفس العقوبات التي صدرت في حق منتخب جزر الموريس بعد انسحابه من البطولة المقامة حاليا بمدينة العيون المغربية.

تجدر الإشارة إلى أن جنوب إفريقيا انسحبت من البطولة قبل أكثر من أسبوعين على انطلاقتها، بينما قررت الموريشيوس "عدم استكمالها" بعد خسارتها في المباراة الأولى أمام غينيا الإستوائية بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - khalid الجمعة 31 يناير 2020 - 18:41
يجب ان يبنى المغرب الدولة القوية على جميع الأصعدة لكي تفرض قوتها و تأخذ حقها بيدها دون الاعتماد على احد ،،، مشكل الصحراء عرفنا بالعدو و الصديق ، ، سيبقي الأمل في قلوبنا غيرة على بلدنا المغرب ، تحية لكل من يعمل لاجل الوطن
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2 - راه الجمعة 31 يناير 2020 - 18:41
العقلية المتخلفة دائما ما تأخطأ لان رياضة اسمى من سياسة الغبية لبعض ناس
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3 - ameur الجمعة 31 يناير 2020 - 18:44
ils vont rien payé de leur poche ils vont se servir des caisses algériennes qui sont disponibles pour payé les factures du polisario
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4 - فيصل الجمعة 31 يناير 2020 - 18:45
الكورة الإفريقية ستظل متخلفة بمئات السنين عن باقي القارات.
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5 - المهدي الجمعة 31 يناير 2020 - 18:57
لن تدفع الموريشيوس ولا جنوب أفريقيا دولاراً واحداً !!!! البترودينار موجود !!! يكفيك شتم المغرب لتأخذ منه !! و كلما شتمت اكثر أخذت اكثر !! اما الشعب الجزائري فله الشوارع للحراك و الصراخ حتى يمل !! الشعب الجزائري حر و حر و حر و حر في ان يصرخ كيفما شاء ...لكن يبدو انه لن ينال أي شيء !!!!
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6 - Watani DZ الجمعة 31 يناير 2020 - 18:59
الجنوب ينسحب من الفوتصال و الشمال يدفع الغرامات من أموال الشعب لك الله يا شعب الجزائر
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7 - abdeslam from usa الجمعة 31 يناير 2020 - 19:01
السلام عليكم. جنيرالات الجزائر سيدفعون
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8 - observateur الجمعة 31 يناير 2020 - 19:08
Ces deux états vont contre le courant.
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