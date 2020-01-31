"كاف" يعاقب تونس وجزر الموريس وجنوب إفريقيا

هسبورت من الرباط

قررت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم معاقبة الجامعة التونسية لكرة القدم على خلفية قرارها الأخير بالانسحاب من خوض كأس أمم إفريقيا للمحليين "الشان" المقررة في أبريل المقبل بالكاميرون.

وسلط "الكاف" عقوبة مالية قدرها 50 ألف دولار بسبب انسحاب "نسور قرطاج" بعد ترشحهم إضافة إلى حرمانهم من المشاركة في النسخة القادمة من كأس إفريقيا للمحليين.

وفي إمكان الجامعة التونسية لكرة القدم الطعن في هذه العقوبات في أجل لا يتجاوز 3 أيام.

كما أصدر "الكاف" بلاغا آخرا يعاقب فيه منتخبي جنوب إفريقيا وجزر الموريس بعد قرارهما بالانسحاب من كأس إفريقيا للأمم داخل القاعة "الفوتصال" المقام بالمغرب.

وأصدرت اللجنة التأديبية التابعة للكاف قرارا بـاستبعاد جنوب إفريقيا من النسختين المقبلتين، مع غرامة مالية بقيمة 75 ألف دولار، وهي نفس العقوبات التي صدرت في حق منتخب جزر الموريس بعد انسحابه من البطولة المقامة حاليا بمدينة العيون المغربية.

تجدر الإشارة إلى أن جنوب إفريقيا انسحبت من البطولة قبل أكثر من أسبوعين على انطلاقتها، بينما قررت الموريشيوس "عدم استكمالها" بعد خسارتها في المباراة الأولى أمام غينيا الإستوائية بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء.