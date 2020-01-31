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الرئيسية | رياضة | التعادل ينهي مباراة اتحاد طنجة وسريع واد زم

التعادل ينهي مباراة اتحاد طنجة وسريع واد زم

التعادل ينهي مباراة اتحاد طنجة وسريع واد زم
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج
الجمعة 31 يناير 2020 - 21:05

أنهى التعادل السلبي نتيجة مباراة فريقي اتحاد طنجة وضيفه سريع واد زم، التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، على أرضية ملعب طنجة برسم الجولة 15 من منافسات الدوري الاحترافي.

وشهدت مجريات النزال ندية كبيرة بين عناصر الفريقين، وخلق بعض فرص التهديف دون أن ينجح أي طرف في ترجمتها لأهداف.

وأضاف الفريقين نقطة إلى رصيدهما بعد هذا التعادل، إذ بلغ رصيد اتحاد طنجة 11 نقطة في المركز قبل الأخير، فيما بلغ رصيد سريع واد زم النقطة 17 مناصفة مع فرق الدفاع الجديدي وأولمبيك أسفي بالمركز التاسع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - rachid الجمعة 31 يناير 2020 - 22:03
صاحب الصورة ومجريات اللقاء وكذا المعلق زد على ذلك القناة الكل على حد سواء. وشكرا هسبريس
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1
2 - كرة الجمعة 31 يناير 2020 - 22:12
حرم الحكم فرق واد زم من هدف صحيح.الدميعى استغنى عن لاعبين جيدين واتى باحتياطيين في فرقهم وهرب
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2
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