24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
31/01/2020
الأيام القادمة
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:54
|08:22
|13:46
|16:35
|19:01
|20:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- هل يصبح "جونسون" آخر رئيس وزراء في عهد المملكة المتحدة؟
- انطلاق السنة القضائية بوجدة
- الشرطة العلمية والتقنية .. هكذا تستنطق الأدلة "الجرائم المحيّرة"
- فها قرنُ فِرْعَونَ يُناطحُ لنا قدْسًا
- طفل أمام ثعبان بأربعة رؤوس!
"شرطة المياه" تعيد الحياة إلى مجرى آخر ضاية في جهة البيضاء (5.00)
سخرية فلسطينية من "خريطة ترامب" .. جبن سويسري وجهاز هضمي (5.00)
- تقارير إعلامية: المغرب يحصل على 3 طائرات استطلاع إسرائيلية - (86)
- بنعبد الله يتهم أحزابا حكومية بإخضاع الأمازيغية لمزايدات سياسية - (85)
- إسرائيل تدعو رجال الأعمال المغاربة إلى اكتشاف "الفرص الهائلة" - (74)
- بعد 30 سنة .. الإعلامية سميرة سيطايل تغادر القناة الثانية "دوزيم" - (63)
- محتجون يرفضون "صفقة القرن" وينتقدون "تخاذل" موقف المملكة - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
التعادل ينهي مباراة اتحاد طنجة وسريع واد زم
الجمعة 31 يناير 2020 - 21:05
أنهى التعادل السلبي نتيجة مباراة فريقي اتحاد طنجة وضيفه سريع واد زم، التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، على أرضية ملعب طنجة برسم الجولة 15 من منافسات الدوري الاحترافي.
وشهدت مجريات النزال ندية كبيرة بين عناصر الفريقين، وخلق بعض فرص التهديف دون أن ينجح أي طرف في ترجمتها لأهداف.
وأضاف الفريقين نقطة إلى رصيدهما بعد هذا التعادل، إذ بلغ رصيد اتحاد طنجة 11 نقطة في المركز قبل الأخير، فيما بلغ رصيد سريع واد زم النقطة 17 مناصفة مع فرق الدفاع الجديدي وأولمبيك أسفي بالمركز التاسع.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - rachid الجمعة 31 يناير 2020 - 22:03
صاحب الصورة ومجريات اللقاء وكذا المعلق زد على ذلك القناة الكل على حد سواء. وشكرا هسبريس
2 - كرة الجمعة 31 يناير 2020 - 22:12
حرم الحكم فرق واد زم من هدف صحيح.الدميعى استغنى عن لاعبين جيدين واتى باحتياطيين في فرقهم وهرب
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2