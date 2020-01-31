التعادل ينهي مباراة اتحاد طنجة وسريع واد زم

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج

أنهى التعادل السلبي نتيجة مباراة فريقي اتحاد طنجة وضيفه سريع واد زم، التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، على أرضية ملعب طنجة برسم الجولة 15 من منافسات الدوري الاحترافي.

وشهدت مجريات النزال ندية كبيرة بين عناصر الفريقين، وخلق بعض فرص التهديف دون أن ينجح أي طرف في ترجمتها لأهداف.

وأضاف الفريقين نقطة إلى رصيدهما بعد هذا التعادل، إذ بلغ رصيد اتحاد طنجة 11 نقطة في المركز قبل الأخير، فيما بلغ رصيد سريع واد زم النقطة 17 مناصفة مع فرق الدفاع الجديدي وأولمبيك أسفي بالمركز التاسع.