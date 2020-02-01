صفقة انتقال حر تعيد داكوستا إلى الدوري التركي

أوعنا بلعيد

عزز فريق طرابزون سبور التركي صفوفه بالدولي المغربي مروان داكوستا، إثر صفقة انتقال حر.

وأعلن الفريق التركي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي تعاقده رسميا مع المدافع المغربي، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي، مع إمكانية تمديده موسما إضافيا، بالإضافة إلى ضمه غيليرمي كوستا ماركيز لموسم ونصف، ومانويل ميسياس سيلفا كارفالهو.

وقدم النادي التركي اللاعبين الثلاثة إلى وسائل الإعلام التركية، بحضور رئيس الفريق أحمد أوغلو، الذي قال بخصوص ضم الأسماء الجديدة: "لقد كان يوما طويلا، وكان مرهقا إنهاء هذه الصفقات، لكننا وقعنا في النهاية عقدًا مع ثلاثة من اللاعبين نثق بأنهم سيقدمون الإضافة لفريقنا خلال الفترة المقبلة".

وأضاف "طرابزون سبور هو ناد كبير، وناد ذو أهداف كبيرة. الأهداف العظيمة والوظائف العظيمة يتم إنجازها أيضًا مع أناس رائعين. نحن سعداء للغاية لتوقيع عقد مع لاعبينا الذين نعتقد بأنهم سيضيفون قوة إلى فريقنا".

من جانبه، قال داكوستا: "في البداية، أود أن أشكر رئيس الفريق وعائلة طرابزون سبور، أود أن أشكر الجميع لأنهم منذ اللحظة التي دخلت فيها النادي استقبلني الجميع بمشاعر دافئة للغاية، وشعرت بأنني بحالة جيدة للغاية".

وتابع داكوستا، الذي فضل الانضمام إلى طرابزون رغم العروض التي توصل بها من أندية فناربخشة وإسطنبول باشاكشهير وجوزتيبي، قائلا: "بالطبع هو وقت صعب للغاية، لكن كل شيء جيد جدًا في الوقت الحالي. أنا سعيد جدًا بفتح صفحة جديدة، وبأن أساهم في نجاح هذا الفريق، وسنعمل جميعا كعائلة واحدة".

واختار مسؤولو طرابزون سبور التعاقد مع داكوستا نظرا لخبرته الكبيرة ومعرفته المسبقة بأجواء التباري في الملاعب التركية، حيث سبق له أن دافع عن ألوان ناديي سيواس سبور وإسطنبول باشاكشهير، قبل الرحيل إلى الدوري السعودي. كما خاض تجارب احترافية أخرى في أندية فيورنتينا الإيطالي وويستهام الإنجليزي وإيندهوفن الهولندي وأولمبياكوس اليوناني.