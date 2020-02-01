"فيورنتينا" يكشف أسباب التعاقد مع سفيان أمرابط

أوعنا بلعيد

حسم مسؤولو فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم سباق التعاقد مع الدولي المغربي سفيان أمرابط، بعدما نجحوا في الظفر بتوقيعه رسميا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، على أن يبقى معارا لناديه الحالي هيلاس فيرونا حتى 30 يونيو 2020.

وأعلن الفريق الإيطالي، عبر صفحته الرسمية على الموقع الاجتماعي "تويتر"، توصله إلى اتفاق نهائي ورسمي مع متوسط ميدان الأسود أفضى إلى انضمامه للفريق خلال الميركاتو الشتوي الحالي، على أن يبقى معارا لهيلاس فيرونا حتى الصيف المقبل.

وكان مصدر مقرب من اللاعب سالف الذكر أكد حصريا لهسبريس توصل إدارة فيورنتينا إلى اتفاق رسمي مع نظيرتها من هيلاس فيرونا ينتقل بموجبه متوسط ميدان الأسود إلى فريقه الجديد مقابل 20 مليون يورو خلال الصيف المقبل، بعد منافسة شرسة مع نابولي وأنتر ميلان وأندية أخرى.

وقال فيورنتينا في بيان رسمي نشره على موقعه الإلكتروني: "يعلن فريقنا أنه اكتسب بشكل صريح حقوق الأداء الرياضي للاعب كرة القدم سفيان أمرابط قادما من هيلاس فيرونا. لاعبنا الجديد ازداد بهوزين الهولندية يوم 21 غشت 1996، لعب بقمصان العديد من الأندية في مسيرته الاحترافية، منها هيلاس فيرونا وفاينورد روتردام الهولندي وكلوب بروج البلجيكي".

وعن التعاقد مع اللاعب أمرابط لتقوية وسط الميدان دون غيره من الأسماء الأخرى، قال الفريق الإيطالي: "على الرغم من صغر سن سفيان أمرابط، فقد خاض أكثر من 100 مباراة رسمية بين دوري الدرجة الأولى الإيطالي، والإيردفيزي (الدوري الهولندي)، ودوري الأبطال الأوروبية، والدوري الأوروبي، كما ارتدى قميص المنتخب المغربي في 8 مناسبات".

ولعب سفيان، البالغ من العمر ثلاثة وعشرين سنة، هذا العام، 19 مباراة رفقة فيرونا، نجح في صناعة هدف وحيد ولم يسجل أي هدف.

يذكر أن أمرابط لا يستطيع الانتقال إلى أي ناد خلال "الميركاتو" الشتوي الجاري، لأنه خاض بعض المباريات رفقة كلوب بروج البلجيكي مطلع هذا الموسم، ولا يمكنه بالتالي تمثيل ثلاثة أندية في موسم واحد. لهذا، قرر ناديه الجديد إعارته لفريقه الحالي إلى الصيف المقبل.