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كُتّاب وآراء
الإدريسي يتألق مع "آلكمار" ويسجل الهدف الـ12
حصد الدولي المغربي أسامة الإدريسي ثمار جهده وتألقه بقميص ناديه إي زد آلكمار لكرة القدم، وذلك بعدما قاده إلى تحقيق فوز كبير بأربعة أهداف دون رد على ضيفه آر كي سي فالفيك، في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية "ستاد أفاس" لحساب الجولة الـ21 من الدوري الهولندي.
وأعلن فريق إي زد آلكمار، عبر صفحته الرسمية على الموقع الاجتماعي "تويتر"، اختيار المهاجم المغربي أفضل لاعب في المباراة التي جرت أمام فالفيك، بعد أن تمكن من تسجيل هدفين في الدقيقتين 29 و51، بينما سجل مايرون بوادو هدفا آخر في الدقيقة 36، وختم كالفن ستنجس رباعية أصحاب الأرض في الدقيقة 65.
وتألق اللاعب المغربي بشكل لافت خلال هذه المباراة، وقد اعتمد مدرب الفريق، ارني سلوت، على خدماته بشكل أساسي منذ بداية اللقاء الذي شهد تسديده لخمس كرات مؤطرة، وقيامه بسبع مراوغات ناجحة، وربحه لنزال ثنائي واستعادة الكرة مرتين عن طريق الدحرجة، وإيقافه لثلاث هجمات للخصم، ونجاح تمريراته بنسبة 81 في المائة، ليغادر أرضية الميدان في الدقيقة الـ71 تاركا مكانه لزميله كالفن ستنغس، ويحصل بالتالي على نقطة 9.9 من مؤشر هوسكوريد.
وتمكن الأسد المغربي من رفع غلته التهديفية وتسجيل هدفه الـ12 في الإيرديفيزي، محتلا بذلك المركز الثاني في ترتيب الهدافين بفارق هدف واحد عن زميله مايرون بوادو. كما تمكن من تسجيل هدفين في الدوري الأوروبي، وهدف واحد في كأس هولندا.
وعقب هذا الفوز البين والمستحق، رفع إي زد آلكمار رصيده إلى النقطة 47، ليتساوى بذلك مع المتصدر أياكس أمستردام الذي يملك مباراة ناقصة أمام بي إس في آيندهوفن سيخوضها يوم غد الأحد ضمن الجولة نفسها، بينما تجمد رصيد فالفيك عند النقطة الـ11 محتلا بذلك المركز الأخير.