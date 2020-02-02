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الرئيسية | رياضة | "بروسيا دورتموند" يعير الكبابري إلى نادٍ بلجيكي

"بروسيا دورتموند" يعير الكبابري إلى نادٍ بلجيكي

"بروسيا دورتموند" يعير الكبابري إلى نادٍ بلجيكي
أوعنا بلعيد
الأحد 02 فبراير 2020 - 12:29

انتقل اللاعب المغربي عثمان الكبابري إلى صفوف بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قادما إليه من فريق أندرلخت البلجيكي، في صفقة لم يكشف عن تفاصيلها من كلا الناديين.

وحسب ما أعلنت عنه صحف بلجيكية، من بينها "هيت لانست نيوز" و"Woolfoot"، فإن اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية شهد حدثا مفاجئا تمثل في تعاقد بروسيا دورتموند الألماني مع اللاعب عثمان الكبابري وإعارته إلى زولت فاريغيم الممارس في الدوري البلجيكي الممتاز.

وقرر اللاعب سالف الذكر تغيير الأجواء وخوض تجربة احترافية جديدة بعدما فشل في حجز مركزه الأساسي مع أندرلخت؛ إذ لم يتمكن سوى من خوض مباراة واحدة في افتتاح الدوري البلجيكي كانت أمام فريق أوستند.

ويشغل الكبابري، البالغ من العمر عشرين سنة، مركز متوسط الميدان، بينما اعتمد عليه فريقه أندرلخت في المباراة التي خاصها كظهير أيمن، وهو المركز المرتقب أن يلعب فيه في بعض المباريات رفقة ناديه الجديد زولت فاريغيم البلجيكي.

يذكر أن اللاعب الكبابري سبق له أن لعب في بداية مشواره بقميص المنتخب البلجيكي لأقل من خمسة عشرة سنة، قبل أن يلعب بقميص المنتخب الوطني المغربي رفقة كل من الفتيان والشبان.

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