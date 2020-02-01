رئيس الفيفا يقترح إقامة كأس إفريقيا كل 4 سنوات

هسبورت ـ حمزة اشتيوي (صور: منير امحيمدات)

انطلقت بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، اليوم السبت، فعاليات اليوم الدراسي حول تطوير المسابقات والبنيات التحتية الخاصة بكرة القدم الإفريقية، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، بشراكة مع الكونفدرالية الإفريقية "كاف".

وأبدى رئيس "الفيفا" جياني إنفانتينو إعجابه الكبير بالتجهيزات الحديثة والاحترافية لمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، إذ بات يضاهي أكبر المنشآت العالمية، واعتبره إضافة لكرة القدم المغربية والإفريقية.

واقترح إنفانتينو أن تُلعب نهائيات كأس إفريقيا للمنتخبات كل أربع سنوات عوض سنتين، كما عبر عن رغبته في إحداث ثورة في عالم كرة القدم الإفريقية، من حيث المسابقات والبنية التحتية، وجعل مسابقات عصبة أبطال إفريقيا مسابقة تجني عشرات المليارات من الدولارات.

وتقدم رئيس "فيفا" بمقترحات يكون من خلالها الاتحاد الدولي طرفاً في تقديم الدعم المالي، معتبراً أنها ستحول أنظار العالم إلى المسابقات الإفريقية.

كما اقترح إنفانتينو تطوير الأندية الإفريقية لكرة القدم، وجعلها تحتفظ بنجومها الكبار بدل التخلي عنهم بعد تألقهم، وهو ما يجعل البطولات الإفريقية ضعيفة تقنياً ومالياً من ناحية الإيرادات.

واعتبر رئيس الاتحاد الدولي "فيفا" أن المشكلة الكبيرة التي تعاني منها كرة القدم داخل القارة الإفريقية هي التسيير والحكامة وغياب نظام احترافي.