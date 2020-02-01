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كُتّاب وآراء
الرجاء يهزم فيتا كلوب وينتظر قرعة أبطال إفريقيا
تفوق نادي الرجاء الرياضي بـ1-0 على "فيتا كلوب" الكونغولي، اليوم السبت في المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن مجريات الدورة السادسة من منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا.
وكان الرجاويون قد حسموا تأهلهم إلى ربع النهاية في المنافسة ذاتها خلال الجولة الماضية، بتعادلهم في قلب تونس مع نادي الترجي، لتكون مواجهة "فيتا كلوب" في المغرب ذات طبيعة شكلية لاستكمال برمجة المباريات.
هدف "النسور" سجله المدافع بدر بانون برأسه عقب تمريرة حاسمة من لاعب الوسط عبد الرحيم الشاكير، في الدقيقة 3 من الشوط الأول المنتهي، وفق الإحصائيات الرسمية، باستحواذ الرجاء على الكرة بنسبة 58 في المائة.
أمّا المقابلة الثانية لحساب ختام التنافس فقد عرفت انتصار شبيبة القبائل على الترجي الرياضي، بهدف رزقي حمرون في الدقيقة 56، لكن ذلك لم يحل دون تأهل الفريق التونسي متصدرا والرجاء ثانية في الترتيب النهائي؛ بـ11 نقطة لكل منهما.
جدير بالذكر أن نادي الوداد قد ضمن، أيضا، التأهل إلى ربع نهائي "دوري الأبطال"، بينما تحديد المواجهات في هذا الطور التنافسي سيتمّ بناء على نتائج قرعة تنظمها الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم يوم الأربعاء المقبل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
المهم ان الفريق لم يتعرض لاصابات قد تزيد من متاعبه