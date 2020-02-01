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الرئيسية | رياضة | الرجاء يهزم فيتا كلوب وينتظر قرعة أبطال إفريقيا

الرجاء يهزم فيتا كلوب وينتظر قرعة أبطال إفريقيا

الرجاء يهزم فيتا كلوب وينتظر قرعة أبطال إفريقيا
هسبريس من الدار البيضاء
السبت 01 فبراير 2020 - 18:57

تفوق نادي الرجاء الرياضي بـ1-0 على "فيتا كلوب" الكونغولي، اليوم السبت في المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن مجريات الدورة السادسة من منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الرجاويون قد حسموا تأهلهم إلى ربع النهاية في المنافسة ذاتها خلال الجولة الماضية، بتعادلهم في قلب تونس مع نادي الترجي، لتكون مواجهة "فيتا كلوب" في المغرب ذات طبيعة شكلية لاستكمال برمجة المباريات.

هدف "النسور" سجله المدافع بدر بانون برأسه عقب تمريرة حاسمة من لاعب الوسط عبد الرحيم الشاكير، في الدقيقة 3 من الشوط الأول المنتهي، وفق الإحصائيات الرسمية، باستحواذ الرجاء على الكرة بنسبة 58 في المائة.

أمّا المقابلة الثانية لحساب ختام التنافس فقد عرفت انتصار شبيبة القبائل على الترجي الرياضي، بهدف رزقي حمرون في الدقيقة 56، لكن ذلك لم يحل دون تأهل الفريق التونسي متصدرا والرجاء ثانية في الترتيب النهائي؛ بـ11 نقطة لكل منهما.

جدير بالذكر أن نادي الوداد قد ضمن، أيضا، التأهل إلى ربع نهائي "دوري الأبطال"، بينما تحديد المواجهات في هذا الطور التنافسي سيتمّ بناء على نتائج قرعة تنظمها الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم يوم الأربعاء المقبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - فرنسا السبت 01 فبراير 2020 - 19:07
رغم حبي للأندية المغربية هنا في فرنسا الكل يهتفون الرجاء و الوداد لكن اليوم الرجاء العالمي شهية طيبة j'ai préparé un tajine d'agneau avec pruneaux pour la qualification des deux équipes raja et widad merci beaucoup hespress
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2 - مغترب رجاوي بيضاوي السبت 01 فبراير 2020 - 19:24
مبروك فوز العالمي برغم ان المبارة تحصيل حاصل وبرغم ان الرجاء لعبت باقتصاد كبير بعد تسجيل الهدف
المهم ان الفريق لم يتعرض لاصابات قد تزيد من متاعبه
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3 - رجاوي مغربي السبت 01 فبراير 2020 - 19:35
أتمنى حض موفق انشاء الله لفريق الرجاء البيضاوي خاصة و الفرق الوطنية عامة
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4 - يوسف من المحمدية السبت 01 فبراير 2020 - 19:35
الف مبروك لفريقنا المحبوب. شكرا لجميع اللاعبين على القتالية التي ظهروا بها رغم تأهلهم مسبقا. شكر كبييير للمدرب الجيد والكبير جمال السلامي الذي غير الفريق في فترة وجيزة و بدون انتدابات. والشكر موصول للسفري و أبوشروان على العمل الكبير الذي يقومون به رفقة السلامي. في ظل هذا العمل الكبير أظن أن الرجاء سيقول كلمته هذه السنة. حظ موفق ان شاء الله.
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