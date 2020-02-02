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كُتّاب وآراء
لقجع يشيد بقدرات مركز محمد السادس لكرة القدم
أشاد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، خلال الكلمة الافتتاحية لفعاليات اليوم الدراسي حول تطوير المسابقات والبنيات التحتية الخاصة بكرة القدم الإفريقية، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، بأهمية مركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، والدور الفعال الذي سيلعبه في تطوير كرة القدم المغربية والإفريقية.
وعَبّر لقجع عن سعادته لاحتضان المغرب ندوة تنمية المنافسات والبنية التحتية في إفريقيا المنظمة بمركب محمد السادس لكرة القدم، تحت لواء الاتحاد الدولي "فيفا"، بشراكة مع الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "كاف".
وقال فوزي لقجع إن هذه اللحظة تعتبر تاريخية للكرة الإفريقية لتطوير منافساتها بشكل كبير ووضعها في السياق الذي تريده "فيفا"، والذي يتناسب مع التطور الذي تعرفه الكرة العالمية، وفق منظور جديد يرتكز على الاحترافية والكفاءة والشركات، إذ إن المئات من الشباب الإفريقي ينتظر من الجامعات الإفريقية تطوير الممارسة ورفع التحديات.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن الاجتماع الذي انعقد قبل سنتين بالمغرب كان فرصة لوضع الخطوط العريضة والإستراتيجية المحكمة للنهوض بالبنيات التحتية في القارة "السمراء".
وتحدث لقجع بإسهاب عن مكانة مركز محمد السادس لكرة القدم في الكرة الإفريقية، والإضافة القوية التي سيمنحها لتطوير الكرة في القارة "السمراء".
هذا اليوم الدراسي ترأسه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، وعرف حضور رئيس الكونفدرالية الإفريقية أحمد أحمد، والعديد من رؤساء الاتحادات الكروية في القارة "السمراء".