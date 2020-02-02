24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5308:2113:4616:3719:0220:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. جريمة تحت المجهر (5.00)

  2. "فيورنتينا" يكشف أسباب التعاقد مع سفيان أمرابط (5.00)

  3. بلدان فقيرة في الاتحاد الأوروبي تطلب إبقاء "المساعدات النقدية" (5.00)

  4. فِـقْـهُ الفُحولة.. الاغـتصاب المُقدَس.. (5.00)

  5. كونفدرالية تُحذر من عقبات أمام دعم المقاولات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | المنصوري يخلف عرشان في جامعة الكرة الحديدية

المنصوري يخلف عرشان في جامعة الكرة الحديدية

المنصوري يخلف عرشان في جامعة الكرة الحديدية
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 02 فبراير 2020 - 01:41

انتخب خالد المنصوري رئيسا جديدا للجامعة الملكية المغربية للكرة الحديدية ، وذلك في أعقاب الجمع العام العادي للجامعة لموسم 2019، الذي انعقد بقاعة الندوات بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وجاء انتخاب المنصوري، المرشح الوحيد، باللائحة الموحدة (15 عضوا) وبالإجماع لولاية مدتها أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويخلف على رأس الجامعة نفسها محمود عرشان؛ الذي قضى ولايتين على رأس هذه الهيئة الرياضية.

وشارك في التصويت 170 مندوبا من أصل 264؛ يمثلون مختلف الأندية والجمعيات المنضوية تحت لواء الجامعة التي تضم تسع عصب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.