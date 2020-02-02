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المنصوري يخلف عرشان في جامعة الكرة الحديدية
الأحد 02 فبراير 2020 - 01:41
انتخب خالد المنصوري رئيسا جديدا للجامعة الملكية المغربية للكرة الحديدية ، وذلك في أعقاب الجمع العام العادي للجامعة لموسم 2019، الذي انعقد بقاعة الندوات بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.
وجاء انتخاب المنصوري، المرشح الوحيد، باللائحة الموحدة (15 عضوا) وبالإجماع لولاية مدتها أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويخلف على رأس الجامعة نفسها محمود عرشان؛ الذي قضى ولايتين على رأس هذه الهيئة الرياضية.
وشارك في التصويت 170 مندوبا من أصل 264؛ يمثلون مختلف الأندية والجمعيات المنضوية تحت لواء الجامعة التي تضم تسع عصب.