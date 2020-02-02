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الرئيسية | رياضة | المغرب يفوز بالبطولة المغاربية للعدو الريفي المدرسي

المغرب يفوز بالبطولة المغاربية للعدو الريفي المدرسي

المغرب يفوز بالبطولة المغاربية للعدو الريفي المدرسي
هسبريس - و.م.ع
الأحد 02 فبراير 2020 - 15:17

فاز المنتخب الوطني المغربي، بالدورة 39 للبطولة المغاربية للعدو الريفي المدرسي، التي جرت أطوارها بساقية سيدي يوسف بولاية الكاف التونسية بمشاركة منتخبات تونس والجزائر وليبيا، ليحافظ بذلك على لقبه المغاربي للمرة الثالثة على التوالي.

وجاء تتويج المنتخب الوطني باللقب بعد تصدره الترتيب العام للدورة، التي حصد خلالها العداؤون المغاربة جل الميداليات، بحصولهم على المراتب الأولى في فئات الصغيرات والصغار (مواليد 2005 - 2006 ) وكذا الفتيات (مواليد 2003-2004). كما أحرز المنتخب الوطني المدرسي للعدو الريفي المرتبة الأولى، حسب ترتيب الفرق، في فئتي الصغيرات والفتيات.

وبذلك يواصل الأبطال المدرسيون المغاربة تحقيق نتائج متميزة، على غرار الدورات السابقة لهذه البطولة، التي تنظم سنويا، مؤكدين ريادتهم في هذا النوع الرياضي على الصعيد المغاربي.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قد نظمت، بالتعاون مع الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، وبتنسيق مع الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، يومي 11و12 يناير المنصرم، بمدينتي فاس وآسفي، لقاء انتقائيا لتشكيل المنتخب الوطني المدرسي، بمشاركة التلاميذ والتلميذات الذين احتلوا المراتب العشر الأولى في البطولة الوطنية المدرسية للعدو الريفي، التي أجريت بالدار البيضاء، خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 29 دجنبر 2019.

يذكر أن المنتخب الوطني المغربي كان قد فاز بالدورة 38 للبطولة المغاربية للعدو الريفي المدرسي، التي جرت، يوم الثاني من فبراير 2019، بساقية سيدي يوسف، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - l'iincrédule الأحد 02 فبراير 2020 - 23:01
BRAVO les jeunes ! on vous pointe souvent du doigt comme étant des vauriens alors que vous devez être la fierté de ce pays dont L'ÉTAT ne vous accorde malheureusement pas tant d'importance quels que soient vos efforts !
CONTINUEZ D'EXCELLER ENVERS ET CONTRE TOUS. BRAVO !
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