البطولة الاحترافية: تعادل بني ملال ونهضة الزمامرة

هسبريس - و.م.ع

تعادل نادي رجاء بني ملال مع ضيفه نهضة الزمامرة، بهدفين لمثلهما، اليوم الأحد على أرضية الملعب البلدي بوادي زم، برسم الدورة الـ15 للبطولة الوطنية الإحترافية لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وسجل هدفي فريق رجاء بني ملال اللاعب عزالدين النقاب، في الدقيقة 19 من ضربة جزاء، ورشيد أيت حمو في الدقيقة 24، فيما وقع هدفي نهضة الزمامرة اللاعب محمد كمال عند الدقيقتين 16 و77.

واحتل فريق نهضة الزمامرة، بعد هذا التعادل، المركز العاشر إلى جانب فريق سريع وادي زم وأولمبيك آسفي برصيد 17 نقطة، فيما ظل فريق رجاء بني ملال يتذيل الترتيب برصيد ثلاث نقاط.