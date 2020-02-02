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الرئيسية | رياضة | البطولة الاحترافية: تعادل بني ملال ونهضة الزمامرة

البطولة الاحترافية: تعادل بني ملال ونهضة الزمامرة

البطولة الاحترافية: تعادل بني ملال ونهضة الزمامرة
هسبريس - و.م.ع
الأحد 02 فبراير 2020 - 19:28

تعادل نادي رجاء بني ملال مع ضيفه نهضة الزمامرة، بهدفين لمثلهما، اليوم الأحد على أرضية الملعب البلدي بوادي زم، برسم الدورة الـ15 للبطولة الوطنية الإحترافية لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وسجل هدفي فريق رجاء بني ملال اللاعب عزالدين النقاب، في الدقيقة 19 من ضربة جزاء، ورشيد أيت حمو في الدقيقة 24، فيما وقع هدفي نهضة الزمامرة اللاعب محمد كمال عند الدقيقتين 16 و77.

واحتل فريق نهضة الزمامرة، بعد هذا التعادل، المركز العاشر إلى جانب فريق سريع وادي زم وأولمبيك آسفي برصيد 17 نقطة، فيما ظل فريق رجاء بني ملال يتذيل الترتيب برصيد ثلاث نقاط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مرشادي الأحد 02 فبراير 2020 - 19:45
البطولة الوطنية مازالت تسير في طريق الهواية وينخرها الفساد ..يجب على المسؤولين القيام باجراءات صارمة لاصلاح المنظومة الكروية وذلك بمنع رؤساء الاندية من تسيير الجامعة والتحكم فيها لصالح فرقهم..كل هذا من أجل تكافؤ الفرص والنزاهة ومحاربة الفساد والضرب على ايدي كل من يتلاعب في نتائج المباريات عبر تسخير التحكيم لصالح فريقين معروفين عند الخاص والعام..
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