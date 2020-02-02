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الرئيسية | رياضة | الحسنية تختم جولات مجموعات كأس الكاف بهزيمة

الحسنية تختم جولات مجموعات كأس الكاف بهزيمة

الحسنية تختم جولات مجموعات كأس الكاف بهزيمة
هسبريس من أكادير
الأحد 02 فبراير 2020 - 18:55

انتهت مقابلة حسنية أكادير ونادي بارادو الجزائري، اليوم الأحد في "عاصمة سوس"، ضمن آخر جولات المجموعة الرابعة بكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بـ3-0 لصالح الضيوف.

ورغم بسط الفريق المغربي لسيطرته على مجريات التنافس، ونجاحه في السيطرة على الكرة بنسبة عالية، إلاّ أن هدف أسامة قيسمون، في الدقيقة الـ 10 عقب هجمة مرتدة، أعطى التفوق للجزائريين.

كما رجع نادي بارادو إلى تأمين التقدم من أول فرصة سانحة للتهديف في الجولة الثانية، في الدقيقة 72 ومن خلال نفس اللاعب المسجل للهدف الأول، إذ استقرت تسديدة أسامة في شباك الحارس الحواصلي.

وفي الوقت بدل الضائع من المقابلة، في الدقيقة 96 تحديدا، نجح اللاعب بوزوق في تسجيل الهدف الثالث للفريق الضيف، مستثمرا اختراق قلب دفاع الحسنية قبل وضع الكرة وسط المرمى.

وكانت الحسنية قد حسمت تأهلها على رأس المجموعة خلال الجولة الماضية، وعبورها إلى دور ربع النهاية، لتخوض المواجهة القارية الأخيرة بطريقة شكلية لاستيفاء برنامج المواجهات لاغير.

جدير بالذكر أن النهضة البركانية، التي تستقبل نادي زاناكو الزامبي اليوم أيضا، قد انتزعت بدورها بطاقة خوض ربع النهاية في "كأس الكاف" مهما كانت النتيجة النهائية للقاءات الجولة السادسة في المجموعة الثالثة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - غا دايز الأحد 02 فبراير 2020 - 19:04
الحسنية فريق ضعيف جدا ، السنة المقبلة سيلعب بالدرجة الثاتية رفقة الكوكب و المغرب الفاسي
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-9
2 - مستغرب الأحد 02 فبراير 2020 - 19:13
قمة الهواية والاستهتار رغم ان الفريق ضمن التأهل لكن كان يجب اللعب على الانتصار للعودة للنتائج الإيجابية وطمأنة الجماهير بدون عاطفة اوشريف لايصلح لتدريب الفريق ويجب البحث عن مدرب ان ارادت الحسنية الذهاب بعيدا في هته المنافسة
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24
3 - CASA RAJA الأحد 02 فبراير 2020 - 19:13
من قلب الدارالبيضاء ابعث اجمل تحية لفريق حسنية اكادير فريق احبه كما احب فريق الرجاء لان طريقة لعب الحسنية تتطابق وتتشابه مع لعب الرجاء المهم الحسنية فريق قوي وفريق يستحق الانتصارات وسيعود انشاء الله الى الطريق الصحيح رغم بعض المشاكل الادارية التي يمكن تجاوزها في الايام المقبلة نتمنى له التوفيق في مسيرته الكروية ليشرف دائما المغاربة من طنجة الى الكويرة
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4
4 - ايمشيوا ايلعبوا البي الأحد 02 فبراير 2020 - 19:14
صافي تعريتوا او بنتوا على كقيقتكم.
ياك شحال من مرة هنا في هذا المنبر قلت ليكم ان الحسنية ما فيديهاش.
ما تقولوش لي انهم المبارة ما عندهاش اهمية والحسنية مؤهلة. ايه ولكن كان عليهم ايحتارمو الضيف ويكرموه مزيان. وخاصة هذا الصنف من الضيوف. او النيف عندهم غير هما احنا ما عندناش.
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3
5 - ramzi الأحد 02 فبراير 2020 - 19:31
باين الماتش مبيوع لتاهل بارادو ولكن الفريق النيجيري انتصر بخمسة
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1
6 - متتبع الأحد 02 فبراير 2020 - 19:35
الحسنية انتهى امرها فالفريق يسير بتباث ان شاء الله ااى قسم الهواة .
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1
7 - محماد مول الحانوت الأحد 02 فبراير 2020 - 19:41
ولو أن الفريق ضمن التأهل لا يجب أن يبتلع الذل بهذه الطريقة.
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2
8 - رشيد الفتحي الأحد 02 فبراير 2020 - 19:50
و الله العظيم يا الحسنية حتي بهدلتونا و حشمتونا بهاد الهزيمة المذلة.
هاداك التأهل ديالكم ضربتوه في الزيرو.
بناقص منو.
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2
9 - alphabest الأحد 02 فبراير 2020 - 19:50
Comment ce joueur (#26 Rédah Atassi) peut devenir titulaire dans une équipe qui aspire aux trophées.????
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0
10 - ابو علي الأحد 02 فبراير 2020 - 19:51
الحسنية فريق ضعيف جدا السنة الماضية كان غاموندي هوا الذي جعل الفريق منسجم اما هذه السنة ضعيف و تحت المستوى 3 / 0 و في ملعب اغادير الشوهة
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