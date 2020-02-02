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كُتّاب وآراء
الحسنية تختم جولات مجموعات كأس الكاف بهزيمة
انتهت مقابلة حسنية أكادير ونادي بارادو الجزائري، اليوم الأحد في "عاصمة سوس"، ضمن آخر جولات المجموعة الرابعة بكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بـ3-0 لصالح الضيوف.
ورغم بسط الفريق المغربي لسيطرته على مجريات التنافس، ونجاحه في السيطرة على الكرة بنسبة عالية، إلاّ أن هدف أسامة قيسمون، في الدقيقة الـ 10 عقب هجمة مرتدة، أعطى التفوق للجزائريين.
كما رجع نادي بارادو إلى تأمين التقدم من أول فرصة سانحة للتهديف في الجولة الثانية، في الدقيقة 72 ومن خلال نفس اللاعب المسجل للهدف الأول، إذ استقرت تسديدة أسامة في شباك الحارس الحواصلي.
وفي الوقت بدل الضائع من المقابلة، في الدقيقة 96 تحديدا، نجح اللاعب بوزوق في تسجيل الهدف الثالث للفريق الضيف، مستثمرا اختراق قلب دفاع الحسنية قبل وضع الكرة وسط المرمى.
وكانت الحسنية قد حسمت تأهلها على رأس المجموعة خلال الجولة الماضية، وعبورها إلى دور ربع النهاية، لتخوض المواجهة القارية الأخيرة بطريقة شكلية لاستيفاء برنامج المواجهات لاغير.
جدير بالذكر أن النهضة البركانية، التي تستقبل نادي زاناكو الزامبي اليوم أيضا، قد انتزعت بدورها بطاقة خوض ربع النهاية في "كأس الكاف" مهما كانت النتيجة النهائية للقاءات الجولة السادسة في المجموعة الثالثة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
ياك شحال من مرة هنا في هذا المنبر قلت ليكم ان الحسنية ما فيديهاش.
ما تقولوش لي انهم المبارة ما عندهاش اهمية والحسنية مؤهلة. ايه ولكن كان عليهم ايحتارمو الضيف ويكرموه مزيان. وخاصة هذا الصنف من الضيوف. او النيف عندهم غير هما احنا ما عندناش.
هاداك التأهل ديالكم ضربتوه في الزيرو.
بناقص منو.