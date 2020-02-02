الحسنية تختم جولات مجموعات كأس الكاف بهزيمة

هسبريس من أكادير

انتهت مقابلة حسنية أكادير ونادي بارادو الجزائري، اليوم الأحد في "عاصمة سوس"، ضمن آخر جولات المجموعة الرابعة بكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بـ3-0 لصالح الضيوف.

ورغم بسط الفريق المغربي لسيطرته على مجريات التنافس، ونجاحه في السيطرة على الكرة بنسبة عالية، إلاّ أن هدف أسامة قيسمون، في الدقيقة الـ 10 عقب هجمة مرتدة، أعطى التفوق للجزائريين.

كما رجع نادي بارادو إلى تأمين التقدم من أول فرصة سانحة للتهديف في الجولة الثانية، في الدقيقة 72 ومن خلال نفس اللاعب المسجل للهدف الأول، إذ استقرت تسديدة أسامة في شباك الحارس الحواصلي.

وفي الوقت بدل الضائع من المقابلة، في الدقيقة 96 تحديدا، نجح اللاعب بوزوق في تسجيل الهدف الثالث للفريق الضيف، مستثمرا اختراق قلب دفاع الحسنية قبل وضع الكرة وسط المرمى.

وكانت الحسنية قد حسمت تأهلها على رأس المجموعة خلال الجولة الماضية، وعبورها إلى دور ربع النهاية، لتخوض المواجهة القارية الأخيرة بطريقة شكلية لاستيفاء برنامج المواجهات لاغير.

جدير بالذكر أن النهضة البركانية، التي تستقبل نادي زاناكو الزامبي اليوم أيضا، قد انتزعت بدورها بطاقة خوض ربع النهاية في "كأس الكاف" مهما كانت النتيجة النهائية للقاءات الجولة السادسة في المجموعة الثالثة.