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الرئيسية | رياضة | "الكاف" يتعهد بتحقيق إصلاحات "الفيفا" المنشودة

"الكاف" يتعهد بتحقيق إصلاحات "الفيفا" المنشودة

"الكاف" يتعهد بتحقيق إصلاحات "الفيفا" المنشودة
هسبريس - و.م.ع (صور: منير امحيمدات)
الأحد 02 فبراير 2020 - 23:31

قررت اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، خلال اجتماعها اليوم الأحد بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة (سلا)، مواصلة التعاون مع الاتحاد الدولي للعبة في مرحلة تثبيت وتنفيذ الإصلاحات المنشودة في مجالات التحكيم والبنيات التحتية والمسابقات والحكامة على أساس الوثائق التي أعدها فريق العمل المكلف بالإصلاحات.

وأوضح بيان صادر عقب الاجتماع عن الهيئة الكروية الإفريقية حول الشراكة مع اللاتحاد الدولي للعبة، أنه بعد انتهاء صلاحية اتفاقية التعاون بين الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم والاتحاد الدولي للعبة، وبعد الإطلاع على جميع التقارير، قررت اللجنة التنفيذية للكونفدرالية مواصلة التعاون بين الهيئتين الكرويتين الإفريقية والدولية، متوجهة بالشكر لرئيس (الفيفا)، جياني أنفونتيو، والأمينة العامة للاتحاد، فاطمة سامورا، على التزامهما وانخراطهما في إطار التعاون بين الكونفدرالية والاتحاد من أجل تطوير كرة القدم الإفريقية.

ووفق المصدر ذاته، فقد تقرر أيضا التنفيذ الفوري لجميع الجوانب البديهية المتعلقة بالتدبير المالي والإداري وضمان الاستقلالية الفعلية للأجهزة القانونية على النحو الذي أقرته اللجنة التنفيذية ومواصلة التفكير والمناقشة بشأن الجوانب التشريعية والقانونية.

وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني أنفانتينو، قد دعا السبت، خلال اليوم الدراسي الذي احتضنته قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس بسلا في موضوع "تطوير البنيات التحتية والمسابقات في مجال كرة القدم الإفريقية"، قد أكد على ضرورة مضاعفة الجهود للرفع من حجم الاستثمارات في كرة القدم الإفريقية لتغيير المشهد الكروي والارتقاء به إلى مستوى الصفوة العالمية.

وقال إنفانتينو، إن ذلك لن يتأتى إلا من خلال تطوير البنيات التحتية والتحكيم واعتماد نظام احترافي لقضاة الملاعب ونهج الحكامة الجيدة في التدبير وإعادة النظر في نظام المسابقات الإفريقية على مستوى جميع الفئات العمرية والأندية وتوفير المناخ الملائم للممارسة الكروية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - ف.ح الأحد 02 فبراير 2020 - 23:57
الاتحاد الدولي للعبة كرة القدم ركز على الكرة الأفريقية من بعض الجوانب ويهمل جوانب أخرى أكثر أهمية وقد تكون هي السبب في رقي الكرة الأوربية و الامريكية والاسيوية مقارنة مع الكرة الأفريقية الا وهي تنظيم كاس العالم بهذه القارات خلافا الفترة الأفريقية اذا استثنينا تنظيما يايما بجنوب افريقيا خلال سنة 2010.
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