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نهضة بركان يكتفي بالتعادل أمام ضيفه زاناكو الزامبي
الأحد 02 فبراير 2020 - 21:54
تمكن فريق نهضة بركان من تصدر المجموعة الثالثة لمنافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بعد تعادله مع ضيفه زاناكو الزامبي بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد على أرضية الملعب البلدي ببركان برسم الجولة السادسة والأخيرة.
هدف فريق نهضة بركان حمل توقيع اللاعب ألان تراوري في الدقيقة الثانية من عمر المقابلة، فيما عدل النتيجة لزاناكو الزامبي يوسوفو دايو في الدقيقة الـ40 بعدما سجل بالخطأ ضد مرماه.
وأنهى فريق نهضة بركان منافسات المجموعة الثالثة في الصدارة برصيد 11 نقطة، فيما احتل فريق زاناكو المركز الثاني برصيد عشر نقاط ليتأهل بذلك الفريق الزامبي إلى ربع النهاية.