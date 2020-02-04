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كُتّاب وآراء
"دورتموند" يعلّق على رفض حكيمي مغادرة الملعب
أثار النجمان المغربي أشرف حكيمي وزميله الألماني ماركو ريوس الجدل وسط جماهير بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، بسبب ردة فعلهما بعدما أقدم المدرب السويسري لوسيان فافر على استبدالهما أمام يونيون برلين، ضمن الجولة الـ20 من البوندسليغا.
وشهدت المباراة إجراء المدرب تبديلاته بغية إشراك لاعبين آخرين، إذ أخرج المدافع المغربي أشرف حكيمي والألماني ماركو رويس، لكن ردة فعلهما لم تكن متوقعة بعدما أظهرا غضبهما عند استبدالهما في الدقيقتين 64 و71 على الترتيب، إذ ركل الأول قارورة مياه، بينما عبر الأخير عن امتعاضه بإلقاء شارته على الأرض.
وتحدث سيباستيان كيل، مدير قسم تراخيص اللاعبين في بوروسيا دورتموند، لشبكة "سكاي سبورتس"، عن الواقعة المثيرة للجدل قائلا: "بطبيعة الحال يرغب كل لاعب في اللعب لأطول وقت ممكن، وكل شخص يقاتل من أجل مركزه. المنافسة شديدة بين لاعبي الفريق، لأننا لدينا دكة بدلاء قوية، ويجب تقبل ذلك، لذا سأتحدث مع ماركو مجددا عما حدث في تلك اللحظة".
ونجح أسود الفيستفال لأول مرة منذ سبع سنوات في الفوز بأول 3 مباريات في الدور الثاني من البوندسليغا، ليصلوا إلى 39 نقطة في المركز الثالث، عقب الانتصار على يونيون برلين بخمسة أهداف نظيفة على أرضية ملعب سيغنال ايدونا بارك.
ويستعد أسود الفيستيفال لمواجهة بريمن في عقر داره يوم غد الثلاثاء، ضمن دور الـ16 برسم كأس ألمانيا.