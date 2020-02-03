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الرئيسية | رياضة | "فيفا"يعلن إكمال مهمة الإصلاح بنجاح في "كاف"

"فيفا"يعلن إكمال مهمة الإصلاح بنجاح في "كاف"

"فيفا"يعلن إكمال مهمة الإصلاح بنجاح في "كاف"
هسبريس - إفي
الاثنين 03 فبراير 2020 - 22:10

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن اكتمال مهمته، التي استمرت لمدة ستة أشهر وتعاون فيها مع الاتحاد الأفريقي للعبة "كاف"، لتطبيق سلسلة من الإصلاحات القائمة بشكل أساسي على الحكم الرشيد، والتحكيم والمنافسات.

وبعد اتفاق بين الجانبين وقع في يوليوز الماضي لكي يتولى "فيفا" أعمال المحاسبة المالية لـ"الكاف"، وتسريع عملية الإصلاحات لمدة أشهر، تم تقديم النتائج أمام اللجنة التنفيذية للكاف المنعقدة في العاصمة المغربية الرباط.

وفي مجال الحكامة، أكدت التوصيات على ضرورة أن يضع الكاف خطة عمل من مائة نقطة تم اقتراحها في شتنبر الماضي من قبل مجموعة عمل مستقلة شارك فيها أعضاء بلجنة الأخلاق المستقلة بالفيفا ومن لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي.

وبالتعاون مع الفيفا، سيتولى الكاف إنشاء مجموعات تحكيم احترافية ممولة ومنظمة من قبل الاتحاد الدولي وستحرك أموال أقلها مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية للكاف في 24 اتحادا عضوا.

وفي مجال المنافسات، سيتم تنفيذ مبادرات جديدة متعلقة بكرة القدم النسائية وقطاعات الناشئين والمنتخبات الأولى والأندية، فضلا عن دوري أفريقي جديد، اقترحه رئيس الفيفا جياني انفانتيو.

وسيتكون الدور من 20 ناديا سيتعين عليها الاستثمار سنويا بقيمة 20 مليون دولار لمدة خمس سنوات والالتزام بعدة معايير مثل الاستثمار في كرة القدم النسائية وفي قطاعات الناشئين.

وبذلك، يتوقع أن تحقق البطولة إيرادات بثلاثة مليارات دولار خلال أول خمس سنوات، وستخلق الظروف المناسبة لاحتفاظ كرة القدم الأفريقية ببعض أكثر اللاعبين الموهبين في القارة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - الاهداف والشرود الاثنين 03 فبراير 2020 - 23:21
كل هذا المال والتنظيم والبرمجة من أجل كرة القدم وافريقيا غارقة في مشاكل الجهل والهجرة والبطالة والامراض والتصحر والجفاف .
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