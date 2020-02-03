مدرب "تشلسي" يتحسر على عدم التعاقد مع زياش

أوعنا بلعيد

تحسر الإنجليزي فرانك لامبارد، مدرب تشلسي لكرة القدم، على عدم تلبية طلباته من قبل الإدارة في ما يتعلق بتعزيز تركيبته البشرية بمجموعة من اللاعبين، من بينهم الدولي المغربي حكيم زياش، نجم أياكس أمستردام الهولندي.

ووفق ما ذكرته شبكة "ESPN"، عن مصادر إنجليزية، فإن فرانك لامبارد حدد الدولي المغربي حكيم زياش، صانع ألعاب أياكس حكيم زياش، بالإضافة إلى بن تشيلويل، مدافع ليستر سيتي، من الأهداف الرئيسية في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، إذ يريد التعاقد معهما لتعزيز تركيبة فريقه البشرية بعدما تعذر عليه فعل ذلك في شهر يناير الماضي.

وقال لامبارد متحدثا لشبكة "بي بي سي" البريطانية، عن المركاتو الشتوي: "ربما في الوقت الحالي أصبحنا الجانب الأضعف في المنافسة على المراكز الأربعة الأولى، نحن نتقدم للمركز الرابع ولكن المنافسين من حولنا عززوا فرقهم، هذه هي الحقيقة"، وأضاف: "في كل مرة كنت أشاهد التلفاز كان يقوم لاعب ما بالتوقيع لناد منافس.. هذا هو حال السوق، إذا نظرت إلى الفرق التي من حولنا وما تقوم به، على سبيل المثال مانشستر يونايتد، وتوقيعه مع لاعب كبير، لاعب عالمي..إنه برونو فيرنانديز".

‏وتابع المدرب، مشيرا إلى عدم تلبية طلباته، لاسيما التعاقد مع الأسماء التي كان يرغب في استقدامها، من بينها حسب وسائل الإعلام الإنجليزية النجم المغربي زياش: "يجب أن أكون أول شخص يتحلى بالصبر ويكون إيجابيا، بغض النظر عما حدث، ويجب أن أكون صادقا عندما أتحدث.. نحن نعلم أن بناء فريق ناجح يحتاج إلى الوقت.. لا تنظر بعيدا.. انظر إلى ليفربول ومانشستر سيتي وما فعلاه في السنوات الأخيرة".

وعاد لامبارد ليستدرك قائلا: "لكن الناس سوف يشعرون بالملل إذا واصلت البكاء من هذا الأمر، وهذه الحقيقة المرة. الآن يجب علي أن أعمل فقط، ويجب على اللاعبين أن يعملوا. كما لاحظتم في بداية الموسم كان هناك الكثير من المشجعين، والكثير من المحللين، الذين لم يتوقعوا أننا سنكون في المراكز الأولى (التوب فور)، لا أحد".

ولمح المصدر المذكور إلى عدم التخلص من اللاعب الفرنسي جيرو، موردا: "ليست فقط الصفقات التي قام بها توتنهام هي الأهم، لكنهم تخلصوا كذلك من لاعبين عقودهم ستنتهي قريبا (إريكسين وروز) وليسوا سعيدين في النادي، وهذا يساعد على نقاء الأجواء بشكل أكبر داخل الفريق. هذا لا يقل أهمية عن مسألة التعاقد مع لاعبين جدد".