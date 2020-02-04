أمرابط يفضّل التنافسية على 500 مليون سنتيم

أوعنا بلعيد

رفض الدولي المغربي سفيان أمرابط، الذي يلعب على سبيل الإعارة لهيلاس فيرونا لكرة القدم، عرضا مغريا من نادي نابولي، مفضلا الانضمام إلى فيورنتينا الصيف القادم بغية خوض دقائق لعب أكثر، ما سيمكنه من الحفاظ على تنافسيته وحجز مركزه الأساسي مع المنتخب الوطني المغربي في الاستحقاقات المقبلة.

وقال مصدر مقرب من اللاعب أمرابط، حصريا لجريدة هسبريس، إن متوسط ميدان الأسود ضحى بـ500 مليون سنتيم في الموسم الواحد مقابل حصوله على دقائق لعب أكثر بقميص نادي فيورنتينا الذي ضمه إلى صفوفه في آخر أيام الميركاتو الشتوي.

وأوضح المصدر ذاته أن إدارة نابولي عرضت على سفيان أمرابط أجرا سنويا يصل إلى 2 مليون و500 ألف أورو في الموسم الواحد، ورغم ذلك فقد اختار اللاعب أن يلعب بقميص فيورنتينا الذي عرض عليه مليوني أورو فقط في الموسم الواحد.

وتابع مصدرنا بأن رغبة أمرابط هي خوض دقائق لعب أكثر، وهو ما قد يحصل عليه رفقة الفريق البنفسجي عكس نادي الجنوب الإيطالي الذي يشهد وسط ملعبه منافسة كبيرة بين اللاعبين، بالإضافة إلى التعاقدات الجديدة التي أبرمتها الإدارة والأسماء التي ستأتي كذلك في الصيف المقبل.

ورغم أن إدارة فيورنتينا لم تعلن خلال بيانها الرسمي مدة العقد، فإن مصدرنا أكد أن أمرابط وقع مع فيورنتينا لـ5 مواسم، ليبلغ مجموع الأموال التي ضحى بها إلى مليارين و500 مليون سنتيم، بعدما فضل عرض فيورنتينا على إغراءات نابولي.

وكان الفريق الإيطالي أعلن أمس عبر صفحته الرسمية على الموقع الاجتماعي "تويتر" توصله إلى اتفاق نهائي ورسمي مع متوسط ميدان الأسود، أفضى إلى انضمامه إلى الفريق خلال الميركاتو الشتوي مقابل 20 مليون أورو، على أن يبقى معارا لهيلاس فيرونا حتى الصيف المقبل.

يذكر أن أمرابط لا يستطيع الانتقال إلى أي ناد خلال "الميركاتو" الشتوي، لأنه خاض بعض المباريات رفقة كلوب بروج البلجيكي مطلع هذا الموسم، ولا يمكنه بالتالي تمثيل ثلاثة أندية في موسم واحد؛ لهذا قرر ناديه الجديد إعارته لفريقه الحالي إلى الصيف المقبل.