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كُتّاب وآراء
يوفنتوس الإيطالي يراهن على تألق "ثنائي مغربي"
يراهن مسؤولو الفئات السنية ليوفنتوس الإيطالي لكرة القدم على تألق مغربي الأصل سويدي الجنسية يونس جاكوب روحي، الذي يشغل مركز الظهير الأيسر، لمساعدة زملائه الجدد على تحقيق نتائج جيدة في شطر الإياب ضمن الدوري، بغية تحقيق اللقب نهاية الموسم.
وكانت إدارة "السيدة العجوز" تعاقدت في آخر يوم من الميركاتو الشتوي مع اللاعب المذكور بعقد يمتد لموسمين ونصف، قادما من نادي برومابويكارنا السويدي، الذي تألق برفقته وخطف الأنظار إلى موهبته لترصده أعين كشافة اليوفي، وبالتالي تم استقدامه إلى فريقهم.
وسيجاور يونس روحي مواطنه المغربي أدم منصور (جناح أيمن) بفريق يوفنتوس للفتيان، الذي يتصدر ترتيب الدرجة الأولى لنفس الفئة بالمجموعة أ، وينتظر منهما أن يقدما الإضافة إلى التركيبة البشرية الحالية، لاسيما أنهما يملكان من الموهبة والإمكانات ما يخولهما التألق والبروز.
وسبق للاعب يونس روحي، المولود سنة 2004 في السويد، من أب مغربي وأم بولندية، أن دافع عن ألوان منتخب السويد فئة أقل من 16 سنة، كما تحدوه رغبة كبيرة في تمثيل منتخب الأشبال مستقبلا والدفاع عن راية بلده الأم المغرب.