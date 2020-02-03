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الرئيسية | رياضة | مغربيان يقودان التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي

مغربيان يقودان التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي

مغربيان يقودان التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي
أوعنا بلعيد
الاثنين 03 فبراير 2020 - 23:21

حصد الدوليان المغربيان فؤاد شفيق، لاعب ديجون، ويونس عبد الحميد، مدافع ستاد ريمس، ثمار جهدهما وتألقهما خلال الجولة الـ22 من مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز التي جرت أطوارها نهاية الأسبوع.

واختير اللاعبان ضمن تشكيلة الأسبوع المثالية بعدما تألقا بشكل لافت رفقة نادييهما؛ فقد قدم فؤاد شفيق تمريرتين حاسمتين خلال المواجهة التي جمعت فريقه بضيفه ستاد بريست 29 على أرضية ملعب" غاستون جيرارد" وانتهت بثلاثة أهداف دون رد، من توقيع ماما بالدي الذي سجل هدفين وستيفي مافيديدي.

من جانبه، جاء اختيار المدافع المركزي يونس عبد الحميد ضمن التشكيلة المثالية، حسب مؤشر وإحصائيات "صوفاسكور"، بعدما قاد ناديه إلى العودة بفوز مستحق بنتيجة كبيرة قوامها أربعة أهداف مقابل هدف واحد على فريق إنجيه خلال المباراة التي جرت على أرضية ملعب "ريموند كوبا".

وكان نصيب المدافع المغربي هدفا واحدا أحرزه في الدقيقة 62، بينما سجل البلال توري الهدف الأول، ومن نيران صديقة سجل بابتيست سانتاماريا بالخطأ في شباك فريقه في الدقيقة 74، وختم بولايي ديا رباعية الزوار عند الدقيقة 75، بينما سجل المغربي الآخر رشيد عليوي هدف فريق انجيه الوحيد في الدقيقة السابعة.

ويحتل فريق ستاد ريمس المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، بينما يتمركز ديجون في الرتبة الـ 17 برصيد 24 نقطة.

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