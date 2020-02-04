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الرئيسية | رياضة | الاحتجاج على رضوان جيد يغرّم الهلال السوداني

الاحتجاج على رضوان جيد يغرّم الهلال السوداني

الاحتجاج على رضوان جيد يغرّم الهلال السوداني
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 14:14

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم معاقبة الهلال السوداني بحرمانه من جماهيره لمدة أربع مباريات، خلال مشاركته في أي بطولة إفريقية مقبلة، بالإضافة لتغريمه 100 ألف دولار.

جاء ذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراته مع الأهلي المصري التي أدارها الحكم المغربي رضوان جيد، يوم السبت الماضي، في الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا.

وقرر "الكاف" اعتماد نتيجة المباراة بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 1ـ1 بعد الاطلاع على تقرير حكم المباراة رضوان جيد ومراقب المباراة.

تم تغريم الهلال 100 ألف دولار، منها 50 ألف دولار مع إيقاف التنفيذ، كما قررت الكنفدرالية إيقاف حسن محمد صالح، مسؤول الهلال، خمس مباريات مع تغريمه 10 آلاف دولار .

وشهدت مباراة الهلال والأهلي العديد من أحداث الشغب بعد أن تواجد عدد من الجماهير داخل أرضية الملعب، مع النصف الثاني من الشوط الثاني، اعتراضا على القرارات التحكيمية لرضوان جيد.

كما عرفت المقابلة إقدام جمهور الأهلي السوداني على إلقاء الكراسي المحطمة على اللاعبين وأعضاء الطاقم الفني والإداري المصري، وقذفهم بقنينات المياه.

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