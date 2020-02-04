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الرئيسية | رياضة | الزمالك المصري يفسخ عقد المهاجم المغربي بوطيب

الزمالك المصري يفسخ عقد المهاجم المغربي بوطيب

الزمالك المصري يفسخ عقد المهاجم المغربي بوطيب
هسبريس - أ.ف.ب
الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 18:02

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري لكرة القدم، الثلاثاء، فسخ عقد مهاجمه المغربي خالد بوطيب، بسبب غيابه عن التدريبات ورفضه الخضوع للكشف الطبي.

وقال منصور في مؤتمر صحافي إن النادي "خاطب بوطيب أكثر من مرة للخضوع لكشف طبي لمعرفة ما إذا كان بحاجة إلى جراحة، لكنه لم يجب عن الرسائل ولم يحضر إلى النادي، ما أدى إلى فسخ التعاقد".

وأضاف منصور أن عقد اللاعب ينص على الفسخ في حالة عدم التزامه بالتدريبات.

وكان اللاعب تقدم بمذكرة رسمية إلى لجنة شؤون اللاعبين، الثلاثاء، للتأكيد على عدم حصوله على مستحقاته لدى الزمالك منذ ثلاثة أشهر.

وحسب التقارير المحلية، سيتحرك اللاعب الذي عانى من الإصابات خلال احترافه مع الزمالك، خلال الأيام المقبلة، للتصعيد لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لفسخ تعاقده.

ويرتبط بوطيب (32 عاما) مع الزمالك بعقد مدته ثلاثة مواسم ونصف الموسم، بدءا من يناير 2019، قادما من ملطية سبور التركي حتى موسم 2021-2022 بقيمة 4.5 ملايين دولار أمريكي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Boubker usa الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 20:13
السلام عليكم
يا الله احترف الآن .عليكم بالله واش مصر بلد يحترف فيه الناس.اه عباد الله .لي شاف بوطيب فحال هكا يقول .لم يجد شيء يأكله. كنت في قمة الهرم
والان حملوك.الفوق واسقطوك ارضا .
نصيحتي شوف لك فريق في المغرب احترف فيه .حتى اوروبا لا اظن ذلك.بن شرقي واوناجم في الطريق ؟
هاذا ليس استهزاء وانما أغير على أبناء بلدي والله العظيم .لماذا لم يفكر قبل ان يفعل شيئا. وكلاء الأعمال ديال لاعبين لا يهمهم سوى الربح وراء الصفقة.
المهم ارجو لك مستقبل موفق وحظ سعيد
اللهم انصر إمامنا محمد السادس
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