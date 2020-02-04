"أسود الفوتصال" يستعدون لأنغولا .. والهدف "المونديال" والحفاظ على اللقب

هسبورت من الدار البيضاء

يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة آخر حصة تدريبية له مساء اليوم الثلاثاء، بقاعة المسيرة، استعدادا لمواجهة منتخب أنغولا برسم نصف نهائي كأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة المنظم بمدينة العيون المغربية، والمقرر إجراؤها يوم غد الأربعاء انطلاقا من الساعة التاسعة ليلا بالقاعة المغطاة "الحزام"، إذ سيضع الناخب الوطني، هشام الدكيك، آخر اللمسات التكتيكية والتقنية.

وتفصل المنتخب المغربي لـ"الفوتصال" خطوة واحدة عن التأهل إلى الدور النهائي للمرة الثانية على التوالي بعدما فاز بالنسخة الماضية على حساب المنتخب المصري، إذ سيسعى "أسود الأطلس" إلى الدفاع عن اللقب الإفريقي؛ كما أن الفوز على المنتخب "الأنغولي" سيمكنهم من ضمان التأهل إلى نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها بلتوانيا في أكتوبر 2020.

وكان المنتخب المغربي حجز مكانا له ضمن المربع الذهبي على رأس المجموعة "أ"، بعدما فاز على المنتخب الليبي بثلاثة أهداف دون رد، كما حقق انتصارا عريضا على منتخب غينيا الاستوائية بثمانية أهداف مقابل واحد؛ في حين تأهل المنتخب الأنغولي ثانيا للمجموعة "ب" بعد انتصاره على كل من منتخب موزنبيق بـ7 أهداف مقابل 4، ومنتخب غينيا بخمسة أهداف مقابل واحد، في حين انهزم أمام المنتخب المصري بثلاثة أهداف لصفر.