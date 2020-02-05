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الرئيسية | رياضة | "كورونا" يثير الازعاج في أولمبياد "طوكيو 2020"

"كورونا" يثير الازعاج في أولمبياد "طوكيو 2020"

"كورونا" يثير الازعاج في أولمبياد "طوكيو 2020"
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 05 فبراير 2020 - 14:55

أعلن رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد "طوكيو 2020" توشيرو موتو، اليوم الأربعاء، أن انتشار فيروس كورونا المستجد والمتنامي في الصين يشكل قلقا كبيرا قبل أشهر من انطلاق الألعاب الأولمبية والبارالمبية في اليابان؛ الصيف المقبل.

وقال موتو خلال اجتماع للجنة البارالمبية الدولية: "نحن قلقون للغاية حيال إمكانية أن يخفف انتشار الوباء من الاهتمام والحماس تجاه الألعاب الأولمبية".

وأضاف: "آمل أن يتم القضاء عليه في أسرع وقت ممكن. نعتزم التعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة البارالمبية الدولية والحكومة اليابانية ومدينة طوكيو لمواجهة هذه المعضلة".

وكان رئيس الوزراء الياباني، شينزو آب، تعهد بأن وباء فيروس كورونا المستجد لن يكون له أي تأثير على مجريات دورة الألعاب الأولمبية أو البارالمبية، والتزم بالعمل مع الهيئات الدولية، على رأسها منظمة الصحة العالمية، للحرص على ألا تتأثر الألعاب بهذا الوباء.

وستقام دورة الألعاب الأولمبية ما بين 24 يوليوز و9 غشت من هذه السنة، على أن تليها الألعاب البارالمبية في الفترة ما بين 25 غشت 6 شتنبر من العام الجاري.

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