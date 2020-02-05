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كُتّاب وآراء
إعداد خاص لهداف أسفي قبل ملاقاة "جدة السعودي"
يعوّل الطاقم التقني لفريق أولمبيك أسفي لكرة القدم على خدمات مهاجمه الإيفواري كوفي بوا، إذ يرغب في خوضه مباراة الإياب بربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال أمام اتحاد جدة السعودي.
وأعدّ مسؤولو القرش المسفيوي برنامجا تدريبيا خاصا للاعب كوفي بوا، بغية تأهليه ليكون لائقا لخوض مباراة القمة أمام اتحاد جدة، خلال المواجهة التي سيحتضنها ملعب المسيرة الخضراء بأسفي.
ويخضع اللاعب سالف الذكر لعلاج مكثف من أجل تجهيزه للمباراة المرتقبة، بعد العملية الجراحية التي أجراها وأبعدته عن الميادين لأكثر من شهر؛ ومن بين المباريات التي لم يلعبها لقاء الذهاب بالسعودية أمام اتحاد جدة.
ويعوّل المدرب محمد الكيسر على خدمات اللاعب كثيرا، لا سيما أن مباراة الإياب ستكون صعبة نظرا لخبرة المنافس وقوته، بالرغم من انتهاء مواجهة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله خلال اللقاء الذي جرى على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة).