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كُتّاب وآراء
تعرابت يقود التشكيلة المثالية في الدوري البرتغالي
يواصل الدولي المغربي عادل تعرابت تقديم أفضل ما لديه ومساعدة فريقه بنفيكا على تحقيق النتائج الإيجابية، كما حصل أمام الضيف بيلينينسيش، خلال المباراة التي جمعت بينهما وانتهت بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على أرضية ملعب "النور" لحساب الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري البرتغالي الممتاز.
واختير متوسط ميدان الأسود ضمن تشكيلة الأسبوع المثالية في الدوري البرتغالي، بعدما قاد فريقه إلى تحقيق الانتصار، إذ صنع الهدف الأول وسجله كالرلوس فينيسيوس في الدقيقة 31، قبل أن يعود الأسد المغربي ويسجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 38؛ فيما تكفل زميله شيكينيو ماشادو بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 78.
وجاء اختيار تعرابت ضمن التشكيلة المثالية بعدما سجل هدفا وصنع آخر، كما تألق بشكل لافت في اللقاء، إذ سدد بشكل مؤطر في مناسبتين، بينما نجح في مراوغتين وربح نزالا ثنائيا واستعاد الكرة في ثلاث مناسبات عن طريق الدحرجة.
ولم يكتف تعرابت بأدواره الهجومية، بل عاد لمساندة الخط الخلفي في المباراة المثيرة والمجنونة، ما مكنه من تخريب ثلاث هجمات للخصم، ليحصل بعد نهاية المباراة على تقييم 8.3 نقاط، من مؤشر هوسكوريد الذي اختاره بدوره كأفضل لاعب في اللقاء؛ كما توج بجائزة أفضل لاعب الممنوحة من قبل ناديه بعد نهاية المباراة.