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كُتّاب وآراء
الجيش يحضّر عناصره الجديدة استعدادا للقاء الرجاء
تلقى الطاقم التقني لفريق الجيش الملكي لكرة القدم، تحت إشراف المدرب عبد الرحيم طاليب، أخبارا سارة قبل مواجهة الكلاسيكو القوية أمام الرجاء الرياضي، لحساب الجولة الـ15 ضمن الدوري المغربي للمحترفين.
وأصبح الثنائي يوسف توتوح وإبراهيم الدحموم في أتم جاهزيتهما لخوض أول مباراة لهما بقميص العساكر أمام النسور الخضر، والتي ستجرى على أرضية ملعب مولاي عبد الله بالرباط يوم 12 من الشهر الجاري.
وبات اللاعبان جاهزان للعب مع الفريق الأول بعد خوضهما تداريب انفرادية قاسية قبل الانضمام إلى التداريب الجماعية بغية تأهيلهما من الناحية البدنية، عقب استقدامهما خلال الميركاتو الشتوي من أوروبا.
ويعد اللاعبان من أبرز صفقات العساكر خلال الميركاتو الأخير، إذ يعول عبد الرحيم طاليب على خدماتهما خلال القادم من المواعيد، بالإضافة إلى الناشئ رضا سليم، القريب من تعزيز صفوف المجموعة بعد غيابه عن الميادين لشهرين بسبب الإصابة التي ألمت به.
ويحتل العساكر المركز الخامس برصيد 22 نقطة بعد خوضهم 14 مباراة، قبل ملاقاة الرجاء الرياضي في مباراة تعد بالكثير من الندية والتشويق والفرجة.