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كُتّاب وآراء
نصف نهائي مغربي يلوح في أفق كأس الكنفدرالية
أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، التي جرت اليوم الأربعاء بالعاصمة المصرية القاهرة، عن مواجهات متوازنة للفرق العربية المشاركة في البطولة القارية.
ووضعت القرعة نادي النصر الليبي أمام فريق النهضة البركان، وحسنية أكادير أمام النادي المصري البورسعيدي، وزاناكو الزامبي في مواجهة بيراميدز المصري وإنيمبا النيجيري أمام حوريا كوناكري الغيني.
في المقابل، أسفرت قرعة الدور قبل النهائي عن مواجهة الفائز من لقاء زاناكو وبيراميدز مع الفائز من مباراة إنيمبا وحوريا، فيما يلتقي الفائز من لقاء حسنية أكادير والمصري مع الفائز من مباراة النصر ونهضة بركان.