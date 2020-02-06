مقصلة الإقالة تهدد البهجة في الكوكب المراكشي

هسبورت - حمزة اشتيوي

بات نادي الكوكب المراكشي لكرة القدم قريبا من إقالة مدرب الفريق أحمد البهجة من مهامه، بعد النتائج السلبية الأخيرة التي حصدها "فارس النخيل"، آخرها الهزيمة الأحد الماضي أمام الاتحاد البيضاوي بهدف نظيف، لحساب الجولة الـ17 من منافسات الدوري الاحترافي في قسمه الثاني.

وعلمت "هسبورت"، من مصادر مقربة، أن رئيس النادي نعيم راضي مبارك سيعقد اجتماعا خلال الساعات القليلة القادمة بالمدرب أحمد البهجة، للاتفاق على فسخ العقد الذي يجمعه بالفريق الأول بشكل ودي، كما من المتوقع أن تتم إقالة بعض أفراد الطاقم التقني الحالي.

وارتباطا بالموضوع، طالب العديد من محبي الفريق المراكشي رئيس الفريق، نعيم راضي مبارك، بتقديم استقالته، محملين إياه المسؤولية عما وصل إليه فريق الكوكب خلال الموسم الكروي الحالي، إذ تعيش الأطر التقنية والإدارية وضعية مزرية، ما دفع المدرب السابق هشام الإدريسي إلى الانفصال عن المجموعة، وبعده الإطار الوطني حسن أوغني، ثم المدير التقني سعيد رزكي، الذي قدم بدوره استقالته قبل أسابيع.

ورفعت فئة عريضة من الجماهير المراكشية لافتات كُتبت عليها عبارة "ارحل" في وجه رئيس النادي، نعيم مبارك، خلال المباراة الأخيرة أمام الاتحاد البيضاوي بالدار البيضاء، بعد المشاكل الكثيرة التي يتخبط فيها الكوكب، وفشله في إعادة الفريق المراكشي إلى السكة الصحيحة.

ويحتل الكوكب المراكشي المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الاحترافي في قسمه الثاني، برصيد 18 نقطة، من أربعة انتصارات وستة تعادلات وسبع هزائم.

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